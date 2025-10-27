Ábalos medió con Narbona para colocar a Leire Díez en empresas públicas

Cuando José Luis Ábalos se consolidaba como uno de los hombres fuertes del partido y mano derecha de Pedro Sánchez, primero en la Ejecutiva del PSOE y luego como ministro de Fomento, era él, como secretario de Organización, quien atendía las peticiones, sugerencias e incertidumbres de las sedes territoriales. Con un perfil "extrovertido", según reconocen a este medio fuentes socialistas, Ábalos habría recibido la solicitud del PSC-PSOE para desprenderse de la 'fontanera' del partido, Leire Díez. "Nos la queríamos quitar de encima", señalan las mismas fuentes.

Fue entonces cuando, según fuentes internas, Ábalos, ejerciendo de puente, intervino directamente para mediar con Cristina Narbona, ya entonces presidenta del PSOE, con el objetivo de asegurar la colocación de Leire Díez en diversas empresas públicas, distribuyendo posiciones estratégicas y arrojando luz sobre el entramado interno del partido. Díez primero ocupó un puesto en Enusa como responsable de comunicación, actualmente bajo la presidencia del extesorero del PSOE, y más tarde accedió a cargos de asignación directa en Correos, con el beneplácito de la actual secretaria de Administración del Comité Ejecutivo Nacional, Isaura Leal, esposa de Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y entonces presidente de Correos.

Tras sus inicios como concejala en Vega de Pas y colaboradora en las campañas de Patxi López en el País Vasco en 2009, hasta su salto a Correos, Leire Díez se habría implicado activamente en negociaciones y maniobras en nombre del PSOE, operando incluso frente a cargos policiales, siempre con la supervisión y respaldo de Cristina Narbona.

Después de que esta semana Díez volviera a acaparar titulares tras hacerse público que actuaba supuestamente en nombre de la dirección del PSOE, este medio se puso en contacto con la colaboradora, quien insiste en que "jamás" ha hablado en nombre del presidente Sánchez y que "apenas" intervino en la reunión como recoge la denuncia, publicada en exclusiva por Libertad Digital, del Fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra.

"En mayo estábamos preocupados, pero ahora ya no", reconocen fuentes de Moncloa, que señalan directamente al Partido Popular como instigador de la filtración de nuevas informaciones sobre Leire Díez, apenas días antes de la comparecencia de Pedro Sánchez en la Comisión del Senado por el caso Koldo. Admiten sentir un "déjà vu" que los remite a mayo, aunque subrayan que el contexto es distinto y aseguran haber actuado con "contundencia" al detectar irregularidades.