El PSOE insiste en mantener el diálogo con Junts porque "vale la pena" mantener la legislatura

En el PSOE son plenamente conscientes de que este lunes se adoptará una decisión capaz de hacer tambalear la legislatura. Pese a ello, el partido busca proyectar una imagen de "tranquilidad" y "respeto", después de haber trivializado con el órdago lanzado por la líder de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, durante la sesión de control del pasado miércoles, cuando advirtió al presidente Sánchez que "habría que hablar menos de cambios de horarios y empezar a hablar de la hora del cambio", insinuando que el tiempo del Ejecutivo se agota. Para contener la presión independentista, los socialistas insisten en que "la alternativa" es "peor".

A lo largo de toda la jornada, el PSOE ha mantenido la misma línea argumental, subrayando que "el Gobierno de Pedro Sánchez es positivo para España y positivo para Cataluña", en palabras del presidente catalán, Salvador Illa.

La noticia de que Puigdemont adelantaba su intención de romper con Sánchez sorprendió a la portavoz, Montse Mínguez, que desde el atril de la sede de Ferraz, tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal, trataba de responder sobre la marcha. "Mano tendida" porque "vale la pena", resumía. Los socialistas prefieren esperar hasta las cinco de la tarde para escuchar directamente al líder de Junts, el fugado Carles Puigdemont, antes de valorar posibles escenarios. En todo caso, en el partido consideran poco probable que Junts impulse una moción de censura. "Nosotros trabajamos bajo escenarios ciertos y conocidos", zanjó Mínguez tras ser preguntada hasta en cuatro ocasiones por la misma cuestión.

"Nuestra máxima en esta legislatura ha sido diálogo", subrayó la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, en una entrevista en TVE, recordando que "este Gobierno cumple", en alusión a las principales demandas de los independentistas: la oficialidad del catalán en la Unión Europea, la cesión de competencias en materia de inmigración y la amnistía política para Puigdemont, entre otras.

"No vamos a hacer suposiciones sin tener antes una valoración oficial de lo que tenga que decir Junts", deslizó la portavoz socialista defendiendo las 45 leyes que el Gobierno ha sacado adelante en los dos años de legislatura.