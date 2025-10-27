El PSOE insiste en mantener el diálogo con Junts porque "vale la pena" mantener la legislatura

En el PSOE restan credibilidad e importancia a las palabras del fugado Carles Puigdemont sobre la posible ruptura del acuerdo de investidura. El partido busca proyectar una imagen de "tranquilidad" y "respeto", después de haber trivializado con el órdago lanzado por la líder de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, durante la sesión de control del pasado miércoles, cuando advirtió al presidente Sánchez que "habría que hablar menos de cambios de horarios y empezar a hablar de la hora del cambio", insinuando que el tiempo del Ejecutivo se agota. Para contener la presión independentista, los socialistas insisten en que "la alternativa" es "peor".

A lo largo de toda la jornada, el PSOE ha mantenido la misma línea argumental, subrayando que "el Gobierno de Pedro Sánchez es positivo para España y positivo para Cataluña", en palabras del presidente catalán, Salvador Illa.

La noticia de que Puigdemont adelantaba su intención de romper con Sánchez sorprendió a la portavoz, Montse Mínguez, que desde el atril de la sede de Ferraz, tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal, trataba de responder sobre la marcha. "Mano tendida" porque "vale la pena", resumía. En el partido consideran poco probable que Junts impulse o apoye una moción de censura contra Sánchez.

"Nuestra máxima en esta legislatura ha sido diálogo", subrayó la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, en una entrevista en TVE, recordando que "este Gobierno cumple", en alusión a las principales demandas de los independentistas: la oficialidad del catalán en la Unión Europea, la cesión de competencias en materia de inmigración y la amnistía política para Puigdemont, entre otras.

Tras la declaración del fugado Puigdemont, el PSOE reafirma su voluntad de mantener la "mano tendida" y de apostar por el entendimiento como la mejor vía para avanzar en las relaciones. Desde el partido recuerdan que la política es "un instrumento para tender puentes" y subrayan que, en lo relativo al pacto de investidura, tanto el Gobierno como el propio PSOE están cumpliendo con los compromisos adquiridos, al tiempo que trabajan para que también lo hagan el resto de formaciones implicadas.