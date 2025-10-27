El Gobierno aprovecha el funeral de la dana para tender una emboscada a Feijóo y Mazón

El próximo miércoles 29 de octubre se celebra el funeral de Estado por las 237 víctimas de la Dana, coincidiendo con el primer aniversario de la catástrofe. Una cita en la que los únicos protagonistas deberían ser los afectados por la riada, pero que está siendo utilizada en los días previos con fines políticos.

El Gobierno de Pedro Sánchez alienta las protestas contra Carlos Mazón al pedirle que no asista a la cita, que tendrá lugar a las 18.00 en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. El presidente autonómico estaría obligado a asistir por protocolo, aunque algunas asociaciones de víctimas han pedido excluirle del funeral. La polémica, por tanto, puede derivar en protestas en la calle contra Mazón, al que ya ha atacado estos días el propio Sánchez, quien señala también a Feijóo por su continuidad.

Desde el entorno del presidente valenciano admiten que hay riesgos de que pueda producirse algún incidente y recuerdan que la seguridad del evento recae sobre la Delegación del Gobierno, dependiente del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska. No descartan una "encerrona", dado el ambiente previo que existe estos días, con el Ejecutivo central calentando la cita a través de todo tipo de manifestaciones contra Mazón.

Hasta el viernes pasado, el Ejecutivo no cursó invitación al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que la ha recibido finalmente a través del Congreso de los Diputados. Un nuevo gesto de desprecio hacia el presidente del PP, especialmente grave por tratarse de un funeral de Estado. Según la Mesa de la Cámara, "el Congreso siempre distribuye a los diputados las cartas que llegan para ellos, también cuando vienen de servicios de protocolo de otras instituciones".

Sin embargo, en el homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus, el presidente del Gobierno sí remitió invitación personal al entonces líder de la oposición, Pablo Casado. Cursarla a través del Congreso para Feijóo es una forma de rebajarle a diputados raso y arrebatarle su papel institucional como presidente del principal partido de la Cámara. De hecho, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha sido invitada por Moncloa, según ha sabido este periódico.

Decenas de medios acreditados

Las zonas habilitadas para el acceso de los cargos públicos serán claves para evitar altercados. El blindaje está asegurado en el caso de Sánchez, acostumbrado a ir rodeado de un séquito de escoltas y personal de Moncloa para esquivar los abucheos que recibe cada vez que sale a la calle. De hecho, es habitual que aleje varios metros el cordón de seguridad para evitar lo máximo posible a los ciudadanos, dado el permanente malestar que existe contra él.

El presidente acude, además, después de protagonizar la conocida huida de Paiporta, cuando salió corriendo del municipio al constatar que la tensión con los vecinos iba en aumento, a diferencia de lo que hicieron los Reyes, que optaron por quedarse a escuchar las quejas de los valencianos. Precisamente, para evitar conflictos, está previsto que durante el funeral sólo hablen las víctimas y el rey Felipe VI.

La cobertura de medios es también fundamental, ya que se prevé más de un centenar de periodistas acreditados. En un principio se barajó la posibilidad de no permitir el acceso a prensa en el interior y sólo emitir señal institucional pero, finalmente, se ha habilitado una zona para prensa. Habrá dos espacios diferenciados: una zona institucional, y otra zona delimitada para los periodistas, tanto en el interior como en el exterior del espacio.

El Gobierno, de víctima

El Gobierno no sólo centra su mirada en Mazón, también en Feijóo, al que señala por la citación a Sánchez en la comisión Koldo del Senado, que vinculan con el aniversario de la Dana y el funeral. Moncloa cree que la comparecencia en la Cámara Alta se ha hecho coincidir con esta semana para intentar tapar todo lo que rodea a la catástrofe de Valencia.

Y es que el presidente deberá acudir al Senado el 30 de octubre, un día después del funeral, lo que sin duda centrará toda la atención mediática porque es la primera vez que un presidente en ejercicio se somete a una comisión de investigación parlamentaria. El Gobierno, en cualquier caso, intenta estirar la polémica y ha llamado a Mazón a la Comisión de la Dana del Congreso para el 17 de noviembre.

El presidente valenciano, tal y como avanzó Libertad Digital, tiene intenciones de acudir antes a las Cortes Valencianas y el Senado, para diluir así su presencia en la Cámara Alta, donde la izquierda controla el proceso. La polémica, por tanto, seguirá rodeando al presidente valenciano.