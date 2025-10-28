Azcón ve posibilidad de acuerdo con Vox y niega un 'superdomingo' electoral: "Es la última opción"

El terremoto desatado en Extremadura con la convocatoria de elecciones autonómicas ha señalado a las otras regiones en las que el PP gobierna con el apoyo externo de Vox después de que los de Santiago Abascal rompieran todos sus pactos territoriales con los de Alberto Núñez Feijóo en junio de 2024. En este contexto, parece que estas comunidades se ven abocadas a un adelanto electoral si no son capaces de aprobar presupuestos para el siguiente año 2026.

Sin embargo, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha situado el adelanto electoral como "la última opción" y ha pedido a Vox que recapacite y se abra a aprobar unos presupuestos para la comunidad en lugar de posicionarse a favor o en contra de los mismos con la mente puesta en el plano nacional. "El objetivo sigue siendo el mismo; un presupuesto que consiga que Aragón siga siendo un motor económico en España", ha dicho antes de asegurar que respeta la decisión de María Guardiola, pero recalcar que, para él, "las elecciones son la última opción".

En este sentido, se ha mostrado optimista ante la posibilidad de llegar a un acuerdo con Vox, formación a la que ha recriminado que esté en los "cálculos partidistas" y en el "politiqueo" en lugar de estar pensando en el interés general de los aragoneses: "En Aragón tomamos nuestras propias decisiones y tomamos decisiones coherentes". Así, ha calificado de "incomprensible" que Vox haya bloqueado los presupuestos porque un asesor de su partido en las Cortes hiciese "declaraciones racistas", por las que el PP exigió responsabilidades y Vox se vio obligado a expulsarlo del Parlamento autonómico.

Aun así, ha asegurado que su Ejecutivo seguirá trabajando hasta el último momento para conseguir aprobar las cuentas para el próximo año recalcando que hay posibilidades de acuerdo. Aun así, Azcón no ha aclarado si finalmente se convocará elecciones si es que no hay acuerdo y Vox se niega a aprobar las cuentas: "En Aragón, quien va a tener la última palabra van a ser los aragoneses; pero lo haremos de una forma coherente y lo haremos pensando en los intereses generales de Aragón".

Intentará el acuerdo hasta el último momento

En este contexto, ha subrayado las cifras récord que representan estos presupuestos para su comunidad y ha hecho gala de los hitos económicos que ha conseguido su gestión desde que llegase al poder en mayo de 2023, momento desde el que ha conseguido atraer 58.000 millones de euros en nuevas inversiones a su región. Por todo ello, ha considerado necesario que siga adelante su Gobierno y que lo haga con unos presupuestos "que van a conseguir mejorar la vida de los aragoneses". "Es la oportunidad de hacer a Aragón mejor de lo que ya es", ha dicho pidiendo a los de Abascal que recapaciten y se abran a negociar.

Por otra parte, ha afirmado que la dirección nacional de su partido y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, apoyan y respetan su decisión; así como lo hacen con la actuación de Guardiola. Además, ha criticado que la inestabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez esté afectando negativamente a Aragón que, según ha augurado, tendrá que realizar las cuentas para el próximo ejercicio sin que el PSOE haya conseguido aprobar el techo de gasto después de su "ruptura" con Junts.