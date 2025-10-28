El Partido Popular no asistirá al homenaje que tendrá lugar el jueves 30 de octubre en el Congreso, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, y que engloba a "todas las Víctimas del Golpe de Estado, la Guerra y la Dictadura". Esto supone que entre los homenajeados estarán cinco terroristas, tres del FRAP y dos de ETA.

Se trata de José Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez Bravo Solla y Ramón García Sanz, del FRAP; así como Juan Paredes Manot, alias 'Txiki', y Ángel Otaegui, los dos miembros de la banda terrorista ETA. Todos ellos fueron fusilados en 1975 por el franquismo, convirtiéndose en los últimos ejecutados por parte de la dictadura.

Desde el entorno de Armengol trasladan a Libertad Digital que "no se trata de un homenaje" sino de "la presentación de un libro" ya que participarán en el acto Aroa Moreno y Roger Mateos. Moreno es autora de Mañana matarán a Daniel, una novela que aborda las horas previas a una ejecución en el franquismo, mientras que Mateos firma El verano de los inocentes. El secreto del último fusilado del franquismo, obra centrada en uno de los fusilados. Protagonizarán un coloquio al respecto.

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha anunciado en rueda de prensa que se ausentarán de esta cita en la que se ensalzará a terroristas, siendo la primera vez que la Cámara Baja toma una decisión de este tipo. "No discuto que puedan ser consideradas víctimas del régimen pero lo que desde luego discuto es que sean héroes que merezcan un reconocimiento y, por tanto, el PP no va a estar convirtiendo en héroes a cinco terroristas".

El Congreso ya dio voz a uno de los yihadistas condenados por los atentados de 2017 en Barcelona, que acudió para participar en la comisión de investigación del Congreso sobre estos ataques y señaló como responsable al Estado, siendo Mariano Rajoy presidente. También en aquella ocasión, el PP abandonó la sala.

Esta vez, la presidenta de las Cortes, Francina Armengol, no sólo ha respaldado que se escuche a un terrorista, sino que ha decidido homenajearles como "víctimas de Franco", en base a una norma que el PSOE pactó precisamente con Bildu, cuya portavoz exigió la semana pasada a Pedro Sánchez aplicarla de manera más rigurosa. Merche Aizpurúa llegó a reprocharle que existan grupos "ultras", "fascistas" y "encapuchados" que salen a la calle.

El jefe del Ejecutivo no sólo calló ante sus palabras, sino que asumió el compromiso de crear una lista de símbolos franquistas para eliminarlos. La vicepresidenta María Jesús Montero salió además en defensa de Aizpurúa cuando Muñoz calificó de "asco" su intervención y el silencio guardado por Pedro Sánchez, en uno de los momentos más graves que ha vivido el Congreso en los últimos años.