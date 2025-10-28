El presidente de RTVE: "Soy el mayor experto mundial de mí mismo y no me da instrucciones ningún partido"

El presidente de la Corporación de Radiotelevisión Española (RTVE), José Pablo López, ha defendido su independencia frente a cualquier partido político, si bien toda la parrilla de TVE se encuentra invadida por programas de actualidad política de corte izquierdista que lideran los comunicadores Jesús Cintora y Silvia Intxaurrondo, la cual se encuentra en un pleito con la cadena después de que la administración haya regularizado forzosamente su vinculación a la compañía pública, lo que ha rebajado sustancialmente sus ingresos. Ahora, Intxaurrondo pide que se la compense subiéndole el salario.

"Soy el mayor experto de mí mismo y no me da instrucciones ningún partido de esta cámara", ha dicho el presidente de la corporación, que va a cumplir un año al frente del organismo después de que los socios de Pedro Sánchez suprimiesen la sesión de control al Gobierno del día posterior a la DANA de Valencia pero no la votación para el asalto de la radiotelevisión pública.

Así se ha mostrado López en su comparecencia en la Comisión Mixta para el Control Parlamentario de RTVE, que ha tenido lugar este martes en la sala Clara Campoamor del Senado. Según ha dicho, ni él ni los dirigentes a los que él manda reciben el argumentario de ningún partido para diseñar la línea editorial ni el tratamiento de una información concreta. Algo que, a su juicio, sí que pasaba en la etapa en la que estaba el Partido Popular en La Moncloa.

"Pongo la cara y cobro, el resto lo hace Sánchez"

Por ello, ante las críticas que ha recibido y ante las similitudes que diputados y senadores han destacado sobre los argumentos del PSOE y el tratamiento informativo de una noticia, López ha preferido tirar de ironía: "Tengo la suerte de no hacer nada; pongo la cara y cobro, porque el resto lo hace Pedro Sánchez". Además, ha justificado tanto la línea editorial como el despilfarro de la cadena amparándose en las buenas audiencias que, en conjunto, está logrando la radio televisión pública. De hecho, ha deslizado que la cadena ya ha tocado techo en el gasto público aseverando que RTVE costará en 2025 "43 millones menos que hace un año".

Por estas palabras, los parlamentarios del PP han calificado de "telebasura de la información política" y de "telePedro" la línea editorial que actualmente sigue RTVE. A ojos de los populares, José Pablo López estaría urdiendo en el tratamiento informativo y en la designación de presentadores de izquierdas para justificar su presencia al frente de la corporación, que fue ideada por los socialistas.

En otro orden de cosas, el presidente de RTVE ha negado que escondiese el rescate que la SEPI —dependiente del Ministerio de Hacienda— ha hecho este verano de la cadena pública, que ha recibido 63 millones de euros más de su presupuesto. Según ha dicho, "era tan fácil" como advertir la diferencia en el cuadro de mando de antes del período estival y el de después, en el que se observa este aumento.