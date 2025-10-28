Gallardo oficializa su candidatura mientras se enfrenta al riesgo de ser inhabilitado

Miguel Ángel Gallardo, investigado por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Junta de Extremadura, encabezará la lista socialista pese a su situación judicial. El dirigente se enfrenta a un juicio junto a David Sánchez, cuyo señalamiento aún no tiene fecha, aunque se celebrará después de la convocatoria electoral, del 21 de diciembre. Así, el PSOE afrontará los comicios con un aspirante que podría ser inhabilitado si la justicia confirma los delitos que se le atribuyen de tráfico de influencias y prevaricación.

La jueza Beatriz Biedma, que instruye la causa contra el hermano de Pedro Sánchez en un juzgado de Badajoz, concluyó el pasado mes de enero que la plaza obtenida por David Sánchez fue creada y adjudicada "ad hoc" precisamente por su condición de hermano del secretario general del Partido Socialista y actual presidente del Gobierno.

Miguel Ángel Gallardo ha negado cualquier irregularidad o trato de favor, aunque su trayectoria reciente ha alimentado las sospechas. Pese a haber prometido mantenerse al margen de la política autonómica, Gallardo incumplió su palabra al maniobrar para incorporarse a la Asamblea de Extremadura. Lo hizo mediante una operación interna que incluyó la dimisión de una diputada de su confianza y la renuncia en bloque de varios candidatos, con el objetivo de beneficiarse del aforamiento parlamentario. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura acabó tumbando la maniobra, calificándola de "fraude de ley", destinada exclusivamente a blindar su posición judicial. Es muy probable que, tras las elecciones, Gallardo vuelva a ocupar un escaño en la Asamblea de Extremadura en esta vez sin necesidad de recurrir a artimañas.

El propio Gallardo lo ha comunicado en rueda de prensa y ha hecho una valoración del adelanto electoral. Ilusionado ha dicho estar convencido "que los extremeños van a votar que Guardiola se tome el turrón en su casa". Aseguran los socialistas extremeños que estos dos años de legislatura de María Guardiola han sido "dos años perdidos" y dicen que este adelanto electoral es consecuencia del "fracaso" de Guardiola que ha estado más centrada en "sobrevivir" que en "gobernar".

Se había contemplado la posibilidad de que el PSOE de Extremadura convocara unas primarias para elegir a su candidato, ante la delicada situación judicial que amenaza con marcar el rumbo de una campaña electoral que arrancará el próximo 5 de diciembre. Sin embargo, la convocatoria de elecciones han impedido al partido diseñar un plan alternativo a tiempo.