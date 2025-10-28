La UCO ha detectado toda una dinámica de pago a José Luis Ábalos por medio de billetes de 50 euros. Un circuito paralelo de pagos gestionado por Koldo García Izaguirre que garantizaba que el exministro ni siquiera apareciera en las operaciones. Se gestionaba sin dejar más huella que los mensajes personales interceptados entre Ábalos y Koldo por la UCO. Y es que infinidad de gastos personales, cotidianos y familiares de Ábalos a lo largo de, al menos, "cuatro años" -como dijo Koldo- se pagaron con ingresos de fajos de billetes de 50 euros en el banco y órdenes de abono directas desde las entidades financieras.

Libertad Digital muestra hoy varios de los justificantes que Koldo remitía a Ábalos para certificar que había realizado sus pagos de gastos familiares o personales. Saldos de pagos, gastos de los hijos, gastos para chicas de los que sólo se conoce el nombre. Cualquier concepto era asumido por Koldo. Y, en concreto, infinidad de ellos con una dinámica perfectamente opaca: Koldo ingresaba billetes de 50 euros en una entidad bancaria y desde ahí abonaba los importes por medio de fajos de 12, 14 o los "folios" que hicieran falta. Porque, por lo visto, los "folios" eran los billetes de 50 euros, los mismos que repletaban las cajas B del domicilio del exministro.

Y ese circuito paralelo está aún por evaluar, porque el importe total de dinero destinado a Ábalos por esta mecánica será difícil de calcular.

La UCO, por lo tanto, suma este circuito paralelo a la serie de conversaciones en las que participaban José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre en las que no sólo hablan presuntamente de dinero para prostitutas o para reparto de dinero en metálico sin más. También hay mensajes que detallan el envío de "folios" con destino a la "casa" del exministro. La frase de uno de ellos, procedente de Ábalos, es meridianamente clara: "Acuérdate de folios para casa". Y este podría haber sido el origen de las fotos y vídeo en el que aparecen las cajas de billetes de 50 euros en el hogar de Ábalos.

Lenguaje en clave dentro del PSOE

El contexto de estas conversaciones es el del movimiento de dinero en metálico por medio del PSOE. Koldo García Izaguirre, su esposa Patricia y el que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, utilizaban diferentes palabras en clave para referirse a las entregas de dinero en efectivo con billetes de hasta 500 euros: "Chistorras", "folios", "cajas de folios" y "lechugas". Los folios son simplemente fajos, sin determinar si tenían que ser de 500 euros -"chistorras"-, de 200 euros -"soles"- o de 100 euros -"lechugas"-.

El informe de la UCO remitido al Tribunal Supremo recoge numerosas conversaciones de WhatsApp que acreditan estos movimientos de dinero en efectivo: "Avanzando ya al empleo de lenguaje convenido entre Koldo y Patricia, y en relación con estos fondos bajo su control, resultan especialmente significativas las conversaciones halladas entre ambos. Si bien el cruce de mensajes de fecha 29 de marzo de 2019 permite inferir que la palabra chistorra aludiría a un billete de 500€, como se explica más adelante, la primera ocasión en la que se detecta el uso de este lenguaje convenido se sitúa el 5 de marzo de 2019. Ese día, Koldo trasladó a Patricia que necesitaba 3.750€. Ante esta solicitud, Patricia preguntó: '¿Valen las chistorras?'".

Hay más frases delatoras: "De acuerdo a esta conversación, Koldo y Patricia limitarían el uso de billetes de 500€, a los que se refieren como "chistorras", diferenciándolos de otros de menor valor facial. Acto seguido, Koldo preguntó "¿Cuánto falta?", y solicitó a su mujer "Llevar una tristona al bar ahora". Se interpreta que la expresión "tristona", probablemente mal escrita y corregida por el corrector automático, alude a chistorra, y que, con esa indicación, Koldo pedía a su mujer cambiar dicho billete por otros de menor denominación", subraya el informe.