Las elecciones en Extremadura elevan la presión sobre Azcón para adelantar también comicios

La decisión de María Guardiola de convocar elecciones en Extremadura para el 21 de diciembre sitúa en una situación comprometida al presidente de Aragón, Jorge Azcón, que de momento se resiste a adelantar comicios. "No hay novedad, Extremadura es Extremadura y Aragón es Aragón, haremos lo que más convenga a los aragoneses", trasladan a Libertad Digital desde el gobierno de esta región.

Los de Azcón marcan distancias, de momento, con la decisión de su compañera de filas y dicen "no sentirse presionados" porque "cada Comunidad es distinta". Evitan pronunciarse sobre la valoración hecha anoche desde Génova sobre el anuncio de la presidenta extremeña que defienden como "coherente" y "valiente" porque "sin presupuestos no se puede gobernar". "Guardiola no es Sánchez", añadía la vicesecretaria de Institucional, Cuca Gamarra.

El presidente aragonés se reunió la semana pasada con la cúpula de Vox en Madrid para intentar sacar adelante las cuentas públicas, sin éxito. Un encuentro en el que intentaron acercar posturas pero que no fue fructífero. La necesidad de tener que dialogar de manera directa con la dirección de Santiago Abascal, en lugar de con el líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, es una dificultad añadida, ya que el exvicepresidente del gobierno regional mantiene una relación cordial con Azcón.

La apuesta de la dirección nacional, en cualquier caso, parece clara: Alberto Núñez Feijóo defiende la "coherencia" de que Pedro Sánchez convoque elecciones porque no tiene Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, las Comunidades hagan lo mismo, aunque el presidente del PP siempre ha dicho que "da libertad a sus presidentes regionales" para que decidan "lo mejor para sus territorios" y que "no es lo mismo la falta de presupuestos a nivel nacional que a nivel autonómico".

El adelanto electoral en Aragón parecería el siguiente movimiento lógico pero entraña más riesgos, dada la existencia de partidos regionalistas y de un PSOE más fuerte que en Extremadura, a pesar del escaso tirón que tiene la ministra portavoz y candidata, Pilar Alegría. Lograr la mayoría absoluta es una tarea titánica que, sin embargo, Guardiola sí acaricia con las manos, según recogen los últimos sondeos en Extremadura, gracias sobre todo al desgaste de su candidato, Miguel Ángel Gallardo.

Los sondeos, por tanto, frenan de momento a Azcón para convocar antes de tiempo. Una decisión que tiene la pega de que los ciudadanos pueden penalizar al responsable de acortar la legislatura, dado el gasto extra que supone ir a las urnas de forma anticipada, además de que se puede interpretar como tacticismo político. Sopesar todos los escenarios, por tanto, no es sencillo.