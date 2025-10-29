El PP arrincona a Sánchez por su asalto a RTVE el día después de la DANA
El diputado de Sumar Nahuel González ha realizado un airado discurso en contra del PP cuando realizaba una pregunta parlamentaria a la ministra de Sumar Yolanda Díaz. En esta pregunta, González ha pedido a Feijóo que "destituya" a Mazón. Oficialmente, Feijóo no puede destituir a un presidente de comunidad autónoma.
La ministra de Trabajo ha culpabilizado a la bancada del PP de la dana: "Ustedes tienen 230 muertos a sus espaldas".
Yolanda Díaz ha asegurado que el PP "es culpable de que los trabajadores trabajen media hora más al día". Algo que ha respondido el diputado popular Jaime de Olano, quien ha criticado que el Gobierno asfixie a los autónomos y emprendedores. "Los autónomos han reducido el dinero en efectivo, pero el PSOE lo ha aumentado", ha dicho antes de recriminarle que Sumar haya quedado "para tapar" las corruptelas de los socialistas.
"No se va a escapar de esta sesión por más que lo intente", ha asegurado la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, a Montero, a la que ha recriminado que "la justicia social termina cuando empieza este Gobierno".
"Quiero decirle a las víctimas de la dana que las instituciones aprendemos", ha espetado la ministra de Hacienda después de un año en el que el Gobierno no ha acometido ninguna de las obras necesarias para evitar los efectos dañinos de una posible dana.
"Siempre se le recordará la frase 'si necesitan ayuda, que la pidan', ha dicho el diputado popular Elías Bendodo, que ha recriminado a los socialistas que no tuviesen el respeto que ahora dicen tener por los valencianos cuando no han aceptado las rebajas de impuestos a los afectados por el temporal que ha propuesto el PP. "Ustedes este año, con la dana han hecho política", ha sentenciado.
"Lástima que esa empatía que intentan demostrar no la tuvieran hace un año cuando le pedimos suspender un pleno", ha espetado Tellado antes de volver a preguntar por la corrupción del PSOE.
"No se trata de huida, se trata de respeto", ha aseverado Montero sin responder a las preguntas.
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha vuelto a preguntar a Montero por la corrupción del PSOE y esta ha preferido no responder asegurando que "hay muchos días" para tratar esos temas. "Creo que hoy se merece que dediquemos esta sesión al trabajo y al compromiso con esta región", ha espetado Montero.
"No han hecho ni una obra; si hoy lloviese con la misma fuerza que en la DANA de hace un año, volvería a pasar lo mismo", ha dicho la vicesecretaria popular después de acusar a la bancada socialista de insultarla. "Todo en ustedes una farsa", ha sentenciado.
Montero ha defendido que el Gobierno ha transferido "8.000 millones de euros" a la Generalidad Valenciana para la reconstrucción.
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha resaltado que Sánchez ha asegurado que "hoy no es el día" para responder a preguntas políticas que no tengan que ver con la DANA cuando, en realidad sí que ha respondido a los demás portavoces y solo ha dejado al PP sin respuesta. "Usa las vvíctimas de la DANA para no responder al PP", ha sentenciado.
Por su parte, María Jesús Montero ha vuelto a apelar al respeto a las víctimas del temporal.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha llamado "asesino" a Mazón, sobre el que ha dicho que "debería estar en prisión", y ha pedido a Sánchez que detalle sus planes políticos después de la "ruptura" con Junts. Sánchez no ha respondido y ha hablado de la reconstrucción.
"Es una pena que ustedes volviesen a la cámara para asaltar RTVE cuando las víctimas fallecían en la DANA", ha dicho Feijóo, que ha achacado a Sánchez todas sus mentiras. "Nos ha mentido a todos", ha dicho antes de aseverar que "miente más que RTVE" y ha augurado que Sánchez también mentirá mañana en el Senado. "Ya veremos lo de su contabilidad B, lo que es seguro es que no tiene plan B para gobernar", ha sentenciado.
Sánchez no ha respondido.
"Hoy no es el día", ha espetado Sánchez al ser preguntado por Feijóo sobre si dirá la verdad en la comisión Koldo en el Senado, donde el líder socialista comparece mañana.
"Quiero empezar con un recuerdo a las víctimas de la DANA", ha dicho Feijóo, que ha aseverado que "ojalá toda el esfuerzo que se dedica a politizar esta tragedia se utilizase para la reconstrucción". Por otra parte le ha preguntado a Sánchez si dirá la verdad en la comisión Koldo de mañana.
Los 350 diputados se han puesto en pie durante un minuto para ofrecer su silencio a las víctimas de la DANA.
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha asegurado en declaraciones a los medios a las puertas del hemiciclo que Sánchez "saldrá a hombros" de la comisión Koldo del Senado a pesar de que ha vaticinado "un interrogatorio duro" por parte del senador de ERC.
Además, ha llamado "inútil, mentiroso y psicópata" a Mazón un año después de la DANA, al que ha achacado que tiene unos "cómplices" como Feijóo y Abascal. Al ser preguntado por las palabras del Rey Emérito, Juan Carlos I, en las que aseguraba que quería volver a España, ha sido escueto: "Que se vaya al asilo".
El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha avanzado que los socialistas pondrán el foco en el presidente valenciano, Carlos Mazón, un año después de la DANA.
Este 29 de octubre se cumple un año de la DANA de Valencia, que sesgó la vida de más de 200 personas. Al día siguiente de la tragedia, el Congreso suspendió la sesión de control al Gobierno para solidarizarse con las víctimas; sin embargo, Sánchez y sus socios exigieron que se votase la reforma que les permitía asaltar el Consejo de la Corporación de RTVE.
La sesión plenaria será un adelanto de la larga comparecencia que veremos este jueves en el Senado, cuando Sánchez comparecerá por primera vez en la comisión Koldo para responder sobre la supuesta caja B del PSOE.