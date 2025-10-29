El Gobierno rectifica y permitirá a los Reyes saludar a las víctimas de la dana en una sala privada

No estaba previsto, pero finalmente Moncloa se ha visto forzado a rectificar y añadir un nuevo punto en el itinerario de los Reyes y el Gobierno en el funeral de Estado por la dana. Don Felipe y Doña Letizia junto al presidente del Gobierno y Sánchez saludarán a algunos familiares de las víctimas de la Dana de hace un año en Valencia en una sala privada, un gesto que hasta ahora estaba en duda por el temor a que se repitiera un episodio de tensión como el vivido en Paiporta en el que se vio al jefe del Ejecutivo huir.

El Ejecutivo prevé que este saludo tenga lugar fuera de las cámaras y sin presencia de la prensa. Por el momento, no se ha precisado cuántos representantes de las familias participarán en el encuentro ni qué criterios se seguirán para seleccionarlos, lo que alimenta las sospechas de que se trate de un acto cuidadosamente controlado para evitar imágenes incómodas. Lo que sí se sabe es que será un acto breve.

Los Reyes llegarán a la Ciudad de las Artes a las 17:45, donde serán recibidos por el presidente. A continuación, se trasladarán juntos a la sala de espera de "Arquerías", donde saludarán a las autoridades presentes. Desde allí, accederán a una sala contigua para mantener un encuentro con representantes de las familias de las víctimas de la DANA, previamente elegidos por Moncloa como organizador del acto. La ceremonia comenzará a las 18:00 horas, y durará aproximadamente una hora.

Hasta ahora, el programa no contemplaba ningún encuentro entre Don Felipe y Doña Letizia y el presidente Sánchez con los familiares de las víctimas. Desde Moncloa se había justificado esta ausencia argumentando que las familias de los fallecidos habían solicitado que el acto se desarrollara con la menor carga política posible y que, por ello, se había intentado preservar en todo momento un ambiente de respeto.