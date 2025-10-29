El Gobierno trató de suspender la sesión de control aprovechando el aniversario de la dana

Moncloa intentó suspender la sesión de control de este miércoles en el Congreso aprovechando el aniversario de la dana. Así lo confirman fuentes gubernamentales, que admiten que el Ejecutivo tanteó "de manera informal" a varios grupos parlamentarios para sondear su apoyo a la propuesta. Sin embargo, aseguran que la petición nunca llegó formalmente a la Mesa del Congreso. La justificación oficial es que "hoy no es el día", un argumento que ha repetido el Gobierno para evitar responder en sesión de control a los crecientes casos de corrupción que salpican al Ejecutivo, al PSOE y al entorno más cercano de Pedro Sánchez.

El Gobierno ha utilizado el aniversario de la mayor catástrofe natural sufrida en España como cortina de humo para evitar dar explicaciones sobre los escándalos y repetir en tono evasivo que "hoy es el día para la empatía", como expuso el presidente del Gobierno y repitió el resto de ministros para frenar rendir cuentas por las irregularidades que investigan los tribunales y que afectan al Ejecutivo.

La falta de apoyo de los grupos parlamentarios obligó a Moncloa a retirar su intento de suspender la sesión de control. Desde el Gobierno acusan al Partido Popular de utilizar un tono "grotesco" durante la jornada. "Hoy es el día para la empatía, el recuerdo, la memoria de las víctimas, el compromiso con la Comunidad Valenciana, y ya tendremos ocasión de hablar de estas cuestiones u otras muchas", decía Sánchez en respuesta al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Una jornada marcada no solo por el funeral de Estado, sino también por la declaración ante el Tribunal Supremo del extesorero del PSOE, Mariano Moreno, y de la secretaria de Organización de Ferraz, Celia Rodríguez. Ambos comparecen en calidad de testigos en la investigación sobre los pagos realizados mediante sobres con dinero en efectivo a José Luis Ábalos y a su entonces asesor, Koldo García.