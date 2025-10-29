El homenaje a las víctimas de la dana acaba con insultos a Mazón: "Ojalá te hagan un completo como a Barberá"

La Ciudad de las Artes y las Ciencias ha sido el inapropiado espacio –frío y completamente fuera de escala– en el que se ha celebrado el acto de homenaje a las víctimas de la dana, un año después de la catástrofe que se llevó la vida de 237 personas, la gran mayoría de ellos en Valencia.

El acto, que se había presentado en los días antes como un "funeral laico" ha acabado siendo una deslucida sucesión de intervenciones y momentos musicales, con más emoción impostada que real, excepto en los momentos en los que han tomado la palabra tres familiares de víctimas mortales de la dana, dos de la propia Valencia –la hija y la mujer de dos víctimas– y otra de Letur –prima de un fallecido–, la localidad de Albacete donde también hubo varios muertos.

Esta última ha sido la única que ha hecho una referencia que podía leerse en clave política cuando ha dicho que quien "omite su deber a sabiendas de que su omisión puede suponer la pérdida de vidas humanas" es quien "comete el acto primigenio que deriva en sus muertes".

Además, han tomado la palabra la periodista de RTVE Lara Siscar, que ha oficiado de presentadora y ha leído el nombre de las 237 víctimas, y el rey Felipe VI, que ha realizado un breve discurso.

Entre los presentes, estaban las más altas autoridades del Estado: el presidente del Gobierno, los del Congreso y el Senado y buena parte de los de las Comunidades Autónomas, con la excepción de Isabel Díaz Ayuso –que había anunciado que no estaría– pero con la presencia de Carlos Mazón, que había sido criticada con anterioridad.

El acto ha respondido a un diseño evidente: ser una encerrona para el presidente de la Comunidad Valenciana y centrar sobre él las críticas, como si fuese el único culpable de una catástrofe en la que todas las instituciones fracasaron de forma estruendosa, empezando por el Ministerio de Medio Ambiente que era el responsable del mantenimiento de los cauces, y acabando con todos aquellos, especialmente el Gobierno central, que no fueron capaces de socorrer a los afectados hasta muchos días después y que siguen sin canalizar las ayudas necesarias para la zona.

Los reyes, impecables

El rey Felipe y doña Letizia han vuelto a ser un ejemplo de cómo cumplen su función como monarcas: tanto antes del acto como después se han acercado algunas de las víctimas, con las que se han mostrado muy cariñosos y a los que han dado consuelo tanto con sus palabras como con su actitud.

En su breve discurso Felipe VI, que ha visitado ya media docena de veces la zona en este año, ha recordado que la Casa Real ha estado y quiere estar muy cerca de las víctimas y que comparten su dolor.

Objetivo cumplido

Por otra parte, tal y como se venía advirtiendo, todo el diseño del acto parecía tener un único objetivo: que pudiese registrarse algún insulto a Carlos Mazón. Y para prevenir males mayores en el exterior se ha tendido un cordón de seguridad que ha apartado al público a una distancia muy considerable, garantizando no sólo esa seguridad sino también la tranquilidad del presidente del Gobierno, que ya vivió la ira de los afectados en su visita a Paiporta unos días después de la dana.

Aun así, ha habido abucheos para Mazón en el exterior y, sobre todo, finalmente se ha cumplido el guion en el interior: algunas víctimas han insultado al presidente de la Generalitat. Antes de iniciarse el acto unas pocas personas le han gritado que se fuera y se han oído también insultos como "rata", "cobarde" y "asesino".

Lo peor han sido los gritos de una mujer que ha dicho "has matado a nuestros familiares" y "ojalá te hagan un completo como hicieron a Rita Barberá", recordando a la histórica alcaldesa de Valencia que murió, abandonada por todos incluido su partido, en un hotel de Madrid.

🔴 Gritos a Mazón en el homenaje a las víctimas de la dana: "Ojalá te hagan un completo como le hicieron a Rita Barberá" pic.twitter.com/fS7SJtH4fG — Libertad Digital (@libertaddigital) October 29, 2025

Al terminar el homenaje ha habido más gritos, siempre de unas pocas personas ya que la mayor parte de los familiares y víctimas reunidos ha parecido considerar que no era el momento adecuado para esas expresiones.