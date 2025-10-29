El líder del PSOE vasco criticó los homenajes a terroristas del FRAP y ETA que ahora organiza el Congreso

"No hay ningún terrorismo que merezca el homenaje de una sociedad digna", expresó en redes sociales el líder del PSOE vasco, Eneko Andueza, en referencia a los etarras Jon Paredes Manot Txiki y Ángel Otaegi, los últimos ejecutados del franquismo junto a tres terroristas del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP). El dirigente socialista reaccionaba así a la exhibición de pancartas con las imágenes de ambos miembros de ETA en el municipio de Zarauz el pasado mes de agosto.

"Tampoco debemos admitir el discurso de que existió una ETA buena y una ETA mala", sentenció el secretario general del PSE-EE. Un mensaje lanzado hace apenas unos meses y que cobra especial relevancia ahora, en vísperas de que el Congreso de los Diputados, presidido por la socialista Francina Armengol, rinda homenaje esta semana a quienes un día mancharon sus manos de sangre en nombre del terror.

Por mucho que os empeñéis en @sortuEH y @ehbildu, no hay ningún terrorismo que merezca el homenaje de una sociedad digna. Y, aunque no sea la intención de los que nos acusan de blanquear el franquismo y el fascismo (¡qué ironia!), tampoco debemos admitir el discurso de que… pic.twitter.com/jt9d2wOgaY — Eneko Andueza (@enekoandueza) August 15, 2025

Bajo el título Acto con motivo del Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Golpe Militar, la Guerra y la Dictadura, el Congreso acogerá este jueves, 30 de octubre, a las seis de la tarde, víspera del Día de las Víctimas, un evento que, por primera vez, rendirá tributo a terroristas. En el encuentro intervendrán los escritores Aroa Moreno y Roger Mateos, autores de dos obras centradas en las últimas ejecuciones del franquismo, que participarán en una charla enmarcada en el programa de actos impulsado por el Gobierno con motivo del cincuenta aniversario de la muerte del dictador.

La cita, impulsada por la Mesa del Congreso con mayoría del PSOE-Sumar, contará con la ausencia de PP y Vox, que han rechazado avalar un homenaje que blanquea a quienes atentaron contra la democracia y la vida. "El PP no va a estar convirtiendo en héroes a cinco terroristas", expresó la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz.

Este acto se perfila como un preludio de lo que la Cámara Baja prepara para el próximo 20 de noviembre, coincidiendo con el aniversario. Una cita que contará con una escenografía en la que participarán acróbatas, músicos y actores.