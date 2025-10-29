Primer aniversario de la Dana: Olvido sin justicia

Vanessa Vallecillo nos acerca un año después a la zona cero de la Dana arrojando una verdad desgarradora: Si hoy volviéramos a las zonas afectadas, filmaríamos exactamente el mismo documental que el Grupo Libertad Digital estrenaba hace ya medio año.

Uno de cada tres niños todavía tiene miedo cuando llueve. Y poco pueden hacer los adultos para atajarlo cuando todavía no hay infraestructuras nuevas a punto de iniciarse la temporada de lluvia: Paiporta sigue sin puente y el barranco del Poyo sin diques. El alcantarillado se atasca cuando hay lluvias y cerca de 3.000 vecinos siguen sin poder bajar a la calle porque no tienen ascensor.

En el plano económico sólo el 9% de los comercios ha recibido la ayuda directa del Estado y de las 41.000 familias que la han solicitado, sólo han tenido suerte 7.000. En este tiempo el Presidente del Gobierno no ha vuelto a las zonas afectadas desde los incidentes de Paiporta y en el caso de Mazón 3 de cada 4 actos relacionados con la riada han sido fuera de las mismas.

La justicia no responde, no quiere investigar qué ha pasado con los miles de coches que siguen sin aparecer por las malas prácticas de los desguaces y exime de responsabilidad a la CHJ, la que debía gestionar los barrancos. Mientras tanto, los afectados siguen sin servicios, sin ayudas y sin asistencia psicológica tras un abandono que se ha perpetuado durante 12 meses.

Así que hoy es un día para recordar a los 237 fallecidos en Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha y Andalucía. Pero también de poner el foco en quienes a pesar de todo, siguen intentado sobrevivir a la Dana