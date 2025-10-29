Un diputado de Sumar enloquece contra Feijóo y lo tacha de "cómplice" de las muertes de la dana

Un diputado de Sumar ha realizado una pregunta parlamentaria a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Sumar, Yolanda Díaz, para utilizar su turno de pregunta contra el PP en un aireado discurso en el que ha pedido a Alberto Núñez Feijóo que "destituya" al presidente valenciano, Carlos Mazón. Así, ha acusado al líder del PP de ser "cómplice de Mazón" en una pregunta que supuestamente estaba dirigida a la dirigente de su propio partido, Sumar.

El diputado que se ha prestado a este servicio a la causa ha sido Nahuel González, que se ha enfurecido en su pregunta mientras recordaba la dana de Valencia, que se produjo hace exactamente un año. En este contexto, en lugar de realizar una pregunta de control parlamentario al Gobierno de Pedro Sánchez –para lo que se supone que sirve la sesión de control— sobre su papel ausente en la gestión del temporal, este ha utilizado su tiempo para arremeter contra la bancada del PP.

"Cuando morían nuestros vecinos y vecinas, nuestro presidente estaba comiendo; el pueblo valenciano no lo perdona", ha espetado el diputado de Sumar diciendo que el líder de los populares podría haber destituido a Mazón el día después del temporal y, como no lo hizo, ahora lo tacha de "cómplice" de las muertes de la dana. Una medida que oficialmente no podría haber tomado Feijóo, que no tiene potestad de destituir a ningún presidente de comunidad autónoma.

Yolanda: "Gracias por su pregunta"

Posteriormente, el diputado de Sumar ha realizado una escueta pregunta parlamentaria a Yolanda Díaz para que esta pudiese hacer gala de las medidas que su Ministerio llevó a cabo los días posteriores al temporal, como instar a los trabajadores que no acudieran a su puesto de trabajo.

"Gracias por su pregunta", ha dicho Díaz a su subordinado provocando las risas en la bancada popular. Así, Díaz ha sacado pecho de haber salvado, según ella, los empleos de 33.000 personas con las medidas aprobadas por su Ministerio y ha vuelto a pedir a Alberto Núñez Feijóo que le exija a Carlos Mazón su dimisión.