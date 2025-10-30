Ábalos señala al exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juanma Serrano, en su último intento de defensa

José Luis Ábalos ha notado ya la amenaza de la entrada en prisión preventiva. Y tras esa experiencia, su último escrito al Tribunal Supremo, ha experimentado una ligera modificación del disparo judicial. Ahora implica al responsable de Correos en la época de los contratos de las mascarillas: a Juanma Serrano. Pero es que Serrano es uno de los hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez y fue, de hecho, su jefe de gabinete.

Con la firma de su nuevo abogado –"D. Carlos Miguel Bautista Samaniego"– se acaba de presentar el último escrito ante el Supremo de José Luis Ábalos. Y ahora la defensa ha incluido un matiz. Y uno importante.

"Proponemos la práctica de evidencias que acreditan la pulcritud del Ministerio en el proceso de distribución de material sanitario, así como que, de haber existido alguna irregularidad en esta fase, no habría sido precisamente debido a la gestión de nuestro defendido ni tampoco a las acciones u omisiones de otros directivos o empleados del Ministerio", señala el escrito desviando balones. El Ministerio era el de Ábalos en aquel momento. Pero, ¿a quién señala?

La defensa apunta a Correos

"Es por ello que resultaría procedente la práctica de las siguientes diligencias: -Requerir a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA a fin de que aporte los albaranes de entrega de mascarillas procedentes del Ministerio durante la pandemia, así como certificado emitido en su día por la sociedad estatal acreditativo de tal circunstancia". Traducido, que si la Correos que presidía Juanma Serrano por aquellas fechas dio el ok al envío de las mascarillas, certificando el número enviado, el problema pasa a ser de esa misma Correos. O de ese mismo Juanma Serrano.

"Efectivamente, según declaración de D. Julio Víctor González García (secretario general y miembro del Consejo de Administración de Correos, Responsable de los Servicios Jurídicos, de Relaciones Institucionales y de Relaciones de Unión Postal Universal). en la Audiencia Nacional el 21 de octubre de 2024, "con respecto a la distribución de las mascarillas, sé que en Correos hay unos albaranes de entrega de todas las mascarillas".

Reparto y custodia de las mascarillas

Aquella declaración dio más detalles: "Se nos dio una lista de ubicaciones y se montaron unas rutas que creo que fueron, no sé si un día o 2 días y se entregaron las mascarillas en el sitio donde se nos dijo que había que entregar las mascarillas. Los albaranes, insisto, están en Correos, no, eso yo obviamente no los tengo ni nada por el estilo", añadió el citado secretario general de Correos.

El movimiento del abogado de Ábalos incluye una segunda petición que tampoco gustará a otro cargo destacado –Óscar Puente–: "Se solicite al oficial mayor del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que certifique el número de mascarillas sobrantes que había en el Ministerio tras su distribución por Correos y Telégrafos. Efectivamente, entre las competencias de la Dirección General de Organización e Inspección que ejerce a través de la Oficialía Mayor, está la gestión del régimen interior y de los servicios generales de los órganos centrales y periféricos del departamento; la dirección y organización del Registro General y la programación y gestión de la política de adquisiciones de recursos materiales del departamento y la programación y gestión de la política patrimonial del departamento. Por tanto, en base a ello, es a la Oficialía Mayor a quien corresponde el despacho de las mascarillas".

Por eso, la defensa de Ábalos reclama que "se solicite a dicha Oficialía Mayor a fin de que informe si se facilitó a terceros ajenos al Ministerio el acceso a las dependencias donde se guardaban las mascarillas. Concretamente, si habilitaron el acceso al subteniente de la Guardia Civil, D. José Luis Rodríguez (personal ajeno a MITMA) a una dependencia donde se guardaban las mascarillas del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana".