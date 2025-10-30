El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha protagonizado varios rifirrafes muy duros en el Senado pero el de mayor tensión se ha producido con el Partido Popular. El senador Alejo Miranda le ha lanzado una cascada de preguntas en los algo más de 50 minutos de interrogatorio a las que ha sido incapaz de responder en la mayoría de ocasiones, empleando para ello evasivas o frases del tipo "no lo sé", "no me consta" o "no lo recuerdo".

"Mientras yo estaba intubado en la UCI, sus nº 2 y 3 se hacían de oro". Miranda ha recordado que estuvo en la UCI a punto de perder la vida por el coronavirus mientras el Gobierno de Pedro Sánchez "hacía negocios" aprovechando que se levantaron todos los controles administrativos durante el estado de alarma. El senador le ha reprochado sus burlas y carcajadas, llegando a preguntarle "si le hacía gracia que hubiera estado entubado". Sánchez ha adoptado su actitud más seria para responder al PP, después de tomarse a chanza varias de las intervenciones del resto de grupos.