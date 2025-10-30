Alejo Miranda tras el interrogatorio a Sánchez: "Está tocado y acorralado por la verdad"

Alejo Miranda, senador del Partido Popular, ha sido uno de los encargados de realizar el interrogatorio al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del ‘caso Koldo’. Para ofrecer su análisis sobre la convulsa declaración de Sánchez, Miranda ha estado en La Noche de Cuesta de esRadio. "Le he visto molesto, nervioso y tocado. Ha sido muy faltón, ha insultado a la cámara y ha intentado ridiculizar la comisión de investigación. Ha venido a provocar y faltar a los senadores incluso a los de su grupo, que aunque no se dan cuenta, son insultados cuando Sánchez dice las cosas que ha dicho", ha denunciado el senador popular.

Alejo Miranda ha afirmado que Sánchez "es una persona que está acostumbrada a que le den la razón y cuando juega en un campo neutral con reglas que no puede saltarse y además le ponen cara a cara con la verdad, tiene un grave problema. Con quién realmente tiene un problema es con la verdad, le molesta y la evita profundamente, es un auténtico escapista", ha señalado Alejo.

"Incómodo y descolocado"

El senador ha insistido en que le ha visto "muy molesto, incómodo y descolocado". Sánchez "no está acostumbrado a contestar de manera inmediata, por ello, con la técnica de esto no me consta o no me acuerdo o de esto no hablo, evitaba contestar realidades. Te puede no constar alguna cosa, pero se ha visto a una persona intentando huir de la verdad, está acorralado".

Entrando en los casos de corrupción que cercan al Gobierno y a la familia del presidente, Miranda ha explicado sobre el caso Begoña Gómez que "la empresa Wakalua es una filial que crea Globalia -la matriz de Air Europa- para financiar las actividades empresariales de Begoña Gómez, y cuando Javier Hidalgo ve que el rescate de Air Europa se está retrasando o complicando, hace varias llamadas y una de ellas es a la esposa del presidente y días después se activa el rescate. Pero con todo ello, para la oficina que depende de Pedro Sánchez no hay conflicto de intereses", ha criticado el senador.

Sobre si el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero medió en el rescate de Plus Ultra, Sánchez ha dicho que no "me consta". Sobre el escándalo de Delcy Rodríguez -la número 2 de Nicolás Maduro- y las maletas, Sánchez también ha echado balones fuera y ha dicho que no tiene constancia de que se descargasen maletas en el aeropuerto de Barajas. En base a estas cuestiones, Alejo Miranda ha dicho que "Sánchez lo sabía pero de nuevo hemos visto al escapista huir de la verdad".

Siete años mintiendo

Ante esta huida de mentiras, Miranda ha denunciado que el presidente del Gobierno "lleva siete años entrenando no decir la verdad y poner sus propias normas". Por ejemplo, "guiña el ojo a la presidenta de las cortes Francina Armengol y silencia el micrófono de Alberto Núñez Feijóo. Y aquí que no ha podido manejar los tiempos, ha seguido intentándolo", ha advertido el senador.

Sobre el cobro de dinero en efectivo del presidente, Alejo Miranda ha explicado que Pedro Sánchez ha restado importancia al asunto y ha tratado de evitar dar detalles. No quería decir si si o si no y ha evitado responder directamente".

Preguntado por si volverán a citar a Sánchez en el Senado, Alejo Miranda ha afirmado que es necesario dar un respiro para analizar todo lo ocurrido y ha incidido en la importancia de cómo avanza la investigación judicial y las informaciones que van publicando los medios de comunicación, que "están realizando un gran trabajo".