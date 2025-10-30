Álvarez de Toledo: "Sánchez es ese hombre inverosímil que no sabe si las saunas financiaron su campaña"

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha valorado este jueves la comparecencia que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado en la comisión Koldo del Senado, donde no ha respondido a casi ninguna de las preguntas que le ha realizado la bancada popular.

La dirigente del partido que lidera Alberto Núñez Feijóo ha calificado a Sánchez como un "hombre inverosímil que no sabe si las saunas de su suegro financiaron su campaña".

De esta forma se ha pronunciado al respecto de una comparecencia de más de cinco horas en la que Sánchez se ha mostrado chulesco para con los senadores y la comisión, a la que ha calificado como "comisión de difamación".

Para Álvarez de Toledo, Sánchez "está en guerra con la verdad" y su actitud ha demostrado que falta el respeto a los ciudadanos al no ofrecer respuestas ni asumir ningún tipo de responsabilidad política por los numerosos casos de corrupción que lo rodean.

"Está en guerra con la verdad y lo peor de todo es que insulta a la inteligencia de todos los españoles", ha indicado la vicesecretaria del PP a su llegada a la presentación del nuevo libro del expresidente del Ejecutivo José María Aznar, Orden y Libertad (La Esfera de los Libros).

La presentación ha tenido lugar este jueves en Madrid, en el Auditorio Rafael del Pino. Hasta allí se han desplazado varias personalidades del PP, entre ellos el propio Alberto Núñez Feijóo.

Sobre el libro, Álvarez de Toledo se ha mostrado convencida de que será un éxito de ventas y ha aseverado que es una lectura interesante y necesaria. El nuevo libro de Aznar lleva el siguiente subtítulo: "Principios y tareas irrenunciables en defensa de la democracia liberal".