Aznar dice que "el buenismo de la izquierda ha quedado atrás" y ya forma parte de su "retraso intelectual"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha realizado un amplio repaso por la política nacional e internacional este jueves durante la presentación de su libro, Orden y Libertad (La Esfera de Los Libros), que ha tenido lugar en el Auditorio Rafael del Pino y ha contado con la presencia de varios dirigentes del PP, entre los que ha destacado el actual líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo.

Aznar ha ironizado con la necesidad de abreviar el período que el PP esté en la oposición, ya que "ser opositor político es como hacer una oposición a notario: es una posición desgraciada; estás todo el día trabajando y no ves resultados". En este marco, ha alabado la oposición que está realizando Feijóo asegurando que se siente identificado con sus propuestas, como su plan de inmigración; que, según ha explicado, propone una inmigración legal, arraigada y que quiera adaptarse a España.

Todo ello, frente al "buenismo de la izquierda", que, para Aznar se ha quedado atrás y "ya forma parte del retraso intelectual de la izquierda". Una izquierda que, a su juicio, está siendo arrollada tanto intelectual, política y culturalmente. Un hecho positivo, pero que no puede llevar a la ciudadanía al otro extremo, es decir, a las posiciones irreales de Vox. De hecho, el título de su libro hace referencia a lo que él cree que hace falta a las democracias occidentales actuales: orden y libertad.

Además, el expresidente del Gobierno ha advertido a Feijóo de que este recibiría su crítica si "alimenta la frustración" entre españoles como, por ejemplo, presentando una moción de censura que no tenga posibilidades reales de salir adelante. "Si no hay materiales para la moción de censura, alimentar la frustración es alimentar posiciones extremistas", ha recalcado haciendo alusión a la actual situación del arco parlamentario; que cuenta con un Junts que, a pesar de haber "roto" supuestamente con Sánchez, ha desdeñado su apoyo a una hipotética moción de censura liderada por el PP.

"El PP es el único partido constitucional"

En su opinión, hay que realizar una política de unión; algo que, a su juicio, está llevando a cabo el ahora presidente del PP: "Un líder político, además de tener coraje y valor, tiene que ser prudente; y eso lo tiene Feijóo". De hecho, Aznar ha aseverado que "el PP es el único partido constitucional que queda en España", puesto que, según ha dicho, el único objetivo de los de Santiago Abascal es destruir a los populares y el PSOE ha dejado de serlo —los demás partidos nunca fueron constitucionalistas—.

Aznar también ha recuperado su frase "el que pueda hacer, que haga"; famosa para la izquierda, que interpretó que el expresidente popular quería azuzar a los jueces a que hicieran lawfare contra Sánchez. En cualquier caso, Aznar ha aclarado que su "seria apelación" corresponde a la responsabilidad ciudadana: "La responsabilidad política ha dejado de existir en gran medida pero hay una responsabilidad ciudadana; los españoles no podemos ser espectadores del destino de nuestro país". "Lo que no puede hacer uno es quedarse quieto", ha apostillado.

Sánchez favorece a un narco-Estado

Al ser preguntado sobre la connivencia de los dirigentes gubernamentales actuales con el narcodictador Nicolás Maduro, ha aseverado que "España se ha ausentado de sus responsabilidades en Hispanoamérica", lo que, junto a una mala relación con la Administración Trump ha hecho decaer la imagen internacional de España. "Hay una parte del Gobierno que apoya al dictador y a su corrupción", ha dicho antes de deslizar que la política internacional llevada a cabo por Pedro Sánchez —y auspiciada por el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero— "favorece a un narco-Estado".

Al respecto de la situación geopolítica de Israel, Aznar ha destacado que el Estado presidido por Benjamín Netanyahu es "una parte fundamental de occidente", por lo que España siempre tendría que tener buenas relaciones internacionales con el Gobierno israelí: "Si Israel es derrotado, occidente es derrotado y si occidente es derrotado, España es derrotada". Aun así, ha aclarado que "eso no quiere decir que tengamos que estar de acuerdo en todas las decisiones de Israel", sino que España sea consciente de su "situación histórica". En este contexto, ha recordado que el inicio del conflicto que ha protagonizado Israel en los últimos dos años proviene de los brutales atentados terroristas del 7 de octubre de 2023.

Al acto, también han acudido y la diputada Cayetana Álvarez de Toledo; el vicesecretario económico del PP, Juan Bravo; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; y el presidente del Senado, Pedro Rollán.