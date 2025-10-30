Félix Francés advierte: "Hoy mismo podría repetirse una inundación como la del año pasado en Valencia"

El catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Politécnica de Valencia, Félix Francés, ha lanzado un contundente aviso en una entrevista concedida en La Noche de Cuesta, en esRadio: "Ahora mismo, este mismo mes" podría repetirse una catástrofe como la de las inundaciones de 2024 en Valencia.

Francés ha explicado que, tras la tragedia, el Gobierno únicamente ha ejecutado "obras de emergencia", que consisten en reconstruir la infraestructura dañada prácticamente igual que estaba. "Lo que se está haciendo es dejarlo con la misma capacidad de la red fluvial que tenía antes de la riada del año pasado", ha señalado.

Un plan encallado desde 2006

El experto ha recordado que existe un plan de infraestructuras hidráulicas elaborado hace casi dos décadas, pero nunca ejecutado. "El plan en que participé yo en su redacción inicial terminamos en 2006, 2007, y luego tuvo sucesivos trámites administrativos hasta que se aprobó en 2012. Pero en 2010 llegó la crisis económica y la inversión en infraestructuras se redujo en dos tercios", ha explicado. Además, la Ley de Protección de la Huerta de Valencia, aprobada en 2018, aunque no impidió del todo las obras, sí "dificultó su construcción".

Preguntado sobre si esas obras habrían evitado las muertes del pasado año, Francés ha sido claro: "El evento del año pasado fue mucho mayor que el posible diseño. En realidad se hubiese producido la inundación, con eso sí, con menor número de daños económicos". Las víctimas, ha asegurado, estuvieron relacionadas con "fallos en la predicción meteorológica, hidrológica y en la gestión de información que llevaron a una alerta tardía".

Soluciones basadas en la naturaleza

Sobre la actitud de las administraciones, Francés ha considerado que "el Ministerio actual no ha sido partidario de las infraestructuras clásicas de hormigón", pero ha insistido en que la solución no pasa únicamente por presas o grandes obras. "La opción más razonable son soluciones basadas en la naturaleza: corredores verdes, reforestación en la parte alta, micropresas, naturalización de la red fluvial", ha defendido.

El mensaje del catedrático ha sido claro: mientras no se ejecute el plan integral de infraestructuras y medidas naturales, Valencia sigue estando expuesta a una tragedia similar a la de 2024.