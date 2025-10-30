Menú
La militancia de Junts avala con amplia mayoría romper con el PSOE.

Junts rompe con el PSOE con un 87% de apoyo

LD/ Agencias

La militancia de Junts per Catalunya ha respaldado de forma contundente la decisión de la dirección del partido de romper con el PSOE. En la consulta interna celebrada este miércoles y jueves, un 86,98% de los afiliados ha votado a favor del acuerdo, frente a un 10,22% que se ha mostrado en contra y un 2,8% que ha optado por votar en blanco.

Según ha informado el partido en un comunicado, la participación ha alcanzado el 66,29% del censo de militantes. Con este resultado, Junts reafirma su distanciamiento del PSOE y consolida la posición adoptada por su dirección en las últimas semanas.

