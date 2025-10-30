María Caballero, senadora de UPN: "Sánchez no es una persona honrada"

La senadora de UPN María Caballero, primera en interrogar a Pedro Sánchez en la comisión del Senado sobre la presunta financiación irregular del PSOE, ha denunciado en La Noche de Cuesta de esRadio que el presidente "nos ha mentido en la cara" y que "no es una persona honrada".

Caballero ha explicado que le ha parecido "inaudita" la respuesta de Sánchez a su pregunta sobre la ubicación de la gerente del PSOE en Ferraz. "Me ha sorprendido de verdad la respuesta, porque yo no sé si está en la segunda, de verdad. Yo simplemente le he dicho eso porque, como Carmen Pano dijo que fuera la segunda planta, digo: pues igual está en la segunda. Pero que él haya salido así... entonces sí que ya empiezo a pensar mal", ha señalado.

La parlamentaria navarra ha insistido en que las intervenciones del presidente estaban "medidas y encorsetadas", hasta el punto de que, según ella, "nos ha mentido en la cara". "Yo vengo de Pamplona y nosotros hemos padecido sus mentiras directamente. Con el tema de la moción de censura, con el tema de 'yo no pactaré con Bildu'. Cien veces lo repitió. Entonces, yo de entrada no le creo", ha recalcado.

Pagos en metálico

En cuanto al reconocimiento de Sánchez de que en alguna ocasión ha recibido pagos en efectivo, Caballero ha puesto en duda la explicación: "¿Qué gastos adelanta una persona que tiene coche oficial, que como mucho va a ver a los del Partido Socialista de Navarra y que paga él la ronda? ¿Alguien se cree que tiene muchos gastos el secretario general?".

A su juicio, los 940.000 euros manejados en metálico por el PSOE entre 2015 y 2022, de los que más de 750.000 no tienen asignado un destinatario concreto, son difíciles de justificar: "¿Secretaría de Organización puede ser un eufemismo de Pedro Sánchez?", se ha preguntado.

Caballero ha advertido que lo que más le molesta es "que nos tomen por tontos". En su opinión, cualquier responsable político en esa situación habría pedido transparencia: "Yo me hubiera ido al gerente del partido y le hubiera dicho: 'Sácame lo de los diez últimos años, a ver qué tienes mío'".

La senadora también se ha referido al episodio del Peugeot, convertido en tendencia en redes sociales tras la sesión en el Senado. "Me ha desilusionado saber que ya tenían preparado el hashtag 'Yo también iba en el Peugeot'. Creía que era algo espontáneo, pero demuestra que todo estaba calculado", ha lamentado.

La trama en Navarra

Respecto al papel de Santos Cerdán, número tres del PSOE, Caballero ha sido tajante: "La trama ha nacido en Navarra. Todos estos, cuando fue de Navarra a Madrid, fue de su mano. Me parecía importante y ya me parecía —sin saber todo lo demás— una razón como para que Santos Cerdán dimitiera, el haberlo traído".

Además, ha recordado que UPN ya llevó a la Guardia Civil sospechas sobre adjudicaciones en Navarra que después se han confirmado: "Ahora que sabemos que estaba Cerdán, que era el dueño y adjudicatario, María Chivite no puede decir que esto es una tontería y que no pasa nada".

Caballero ha concluido que Sánchez ha preparado su comparecencia con evasivas porque "cuando las cosas cuestan tanto rato, es que estás fraguando la mentira". Y ha sentenciado: "No le considero una persona honrada. Eso no es honestidad".