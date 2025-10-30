Mazón comparecerá ante la prensa en días tras abrir un tiempo de "reflexión"

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado que en los próximos días comparecerá ante los medios de comunicación, sin aclarar el motivo y en qué fecha concreta. Lo hace después de lo ocurrido este miércoles durante el funeral de la dana, en el que fue objetivo de las quejas, abucheos y gritos de los familiares. "Me hago cargo del día de ayer y otros días" y pido un tiempo para "reflexionar profundamente", ha dicho ante la prensa.

Fuentes del gobierno valenciano trasladan a Libertad Digital que "el Presidente tiene agendado en los próximos días reuniones con víctimas". "Hoy mismo recibe a una familia", aseguran. "Antes de hablar con la prensa sobre lo que ha sucedido estos días, quiere poder hacerlo con los afectados con los que ya se había comprometido", añaden.

"Después, atenderá a los medios de comunicación y compartirá sus conclusiones", concluyen, recordando que en los próximos días podrían agendarse las comparecencias de Mazón en las comisiones de investigación de las Cortes valencianas y el Senado, después de que el Congreso de los Diputados le citara el próximo 17 de noviembre. Es posible, por tanto, que dé explicaciones en estas instituciones antes de transmitir públicamente su dimite o no.

En los últimos días la desconfianza de la dirección del PP hacia Mazón ha ido en aumento. La penúltima versión sobre lo que hizo el día de la catástrofe llevó a Alberto Núñez Feijóo a pedirle "dar las explicaciones oportunas", como ha hecho en otras ocasiones. La relación con el presidente ha sufrido varios altibajos aunque parecía algo más encauzada antes del verano. La dura imagen vivida ayer para todo el PP podría haber forzado que finalmente el presidente valenciano dimita.