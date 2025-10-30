Sánchez, acorralado a cuenta de su hermano, su mujer y su suegro: "No recuerdo, no me consta, no lo sé"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha protagonizado varios rifirrafes muy duros en el Senado pero el de mayor tensión se ha producido con el Partido Popular. El senador Alejo Miranda le ha lanzado una cascada de preguntas en los algo más de 50 minutos de interrogatorio a las que ha sido incapaz de responder en la mayoría de ocasiones, empleando para ello evasivas o frases del tipo "no lo sé", "no me consta" o "no lo recuerdo".

Miranda ha arrancado protagonizando un brillante alegato inicial al recordar que estuvo en la UCI a punto de perder la vida por el coronavirus mientras el Gobierno de Pedro Sánchez "hacía negocios" aprovechando que se levantaron todos los controles administrativos durante el estado de alarma. El senador le ha reprochado sus burlas y carcajadas, llegando a preguntarle "si le hacía gracia que hubiera estado entubado". Sánchez ha adoptado su actitud más seria para responder al PP, después de tomarse a chanza varias de las intervenciones del resto de grupos.

"Esta es una comisión inquisitorial", ha llegado a decir, después de calificarla de "comisión de difamación" o "circo". El presidente ha sufrido especialmente al ser interrogado por el domicilio de su hermano, negándose a responder si vivía en Elva, si residía en Portugal. "Entiendo que se avergüence de su hermano, le duele la verdad y lo estamos viendo", le reprochaba Miranda ante el silencio del Jefe del Ejecutivo, que se limitaba a decir "¿qué tiene que ver esto con la comisión?".

Entre constantes interrupciones, tanto del PP como del presidente de la comisión, Eloy Suárez, el presidente ha sido incapaz de responder si el exgerente del PSOE, Mariano Moreno, le avisó de los gastos excesivos de José Luis Ábalos; por qué se produjo el rescate en tiempo récord de Plus Ultra; si se descargaron maletas del avión de Delcy Rodríguez; o sobre las saunas de su suegro. "No lo sé, yo creo, no me consta, lo desconozco", han sido algunas de sus respuestas.

Posibles donaciones de los prostíbulos

Sánchez ha deslizado, eso sí, la posibilidad de que el dinero procedente de los prostíbulos de su suegro financiara el PSOE. "Puede ser que mi suegro donara como particular, no tengo información", ha llegado a decir, después de negar que su mujer interviniera en el rescate de Air Europa; o de decir que las cartas de recomendación firmadas por ella a empresas que después financiaron sus negocios "no eran cartas de recomendación. También ha afirmado que "no conocía a Víctor de Aldama".

El presidente ha rechazado un careo con el empresario considerado nexo corruptor de la trama o con José Luis Ábalos. "Se responde usted mismo", se ha limitado a responder ante el ofrecimiento de Miranda. "Todo lo hecho es con facturas y dentro de la legalidad", ha asegurado sobre la financiación irregular del PSOE y los pagos en efectivo, que ha admitido en anteriores intervenciones al decir que "cobró menos de 1.000 euros"

En su alegato final el presidente ha optado por arremeter contra el PP, al que ha atacado durante toda su comparecencia, que se ha prolongado durante cinco horas, nombrando permanentemente al hermano de Isabel Díaz Ayuso, a su padre o a su pareja, además de Alberto Núñez Feijóo, a Mariano Rajoy o a José María Aznar. Un intento desesperado por salpicar a la oposición para eludir responder sobre todos los casos de corrupción que le afectan.