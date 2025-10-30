Sánchez sostiene que Begoña Gómez no tuvo "nada que ver" con el rescate de Air Europa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó este jueves en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' que su esposa, Begoña Gómez, "nada tuvo que ver" con el rescate de la aerolínea Air Europa.

Sánchez sostuvo que esta afirmación está respaldada por los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Además, el presidente mencionó los contratos vinculados al hermano de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un intento de contextualizar y contrastar las investigaciones sobre la gestión del rescate de la aerolínea.