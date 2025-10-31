El Gobierno falsea el informe de la UCO al decir que avala las cuentas del PSOE

La Audiencia Nacional tiene vía libre para investigar el rastro de la caja B en el PSOE y los pagos en metálico a José Luis Ábalos y Koldo García tras la decisión del Tribunal Supremo de remitir testimonio al titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno. El instructor del caso Koldo aprecia conductas "potencialmente delictivas" y señala una posible financiación irregular y blanqueo de capitales. Fuentes del PSOE defienden que "siempre han tenido máxima colaboración con la Justicia" y que "así seguirá siendo". "Actuaremos del mismo modo con cualquier nueva documentación que se nos requiera", aseguran, ante la posibilidad de que el partido enfrente una pieza separada por financiación irregular.

Los socialistas aseguran que aportarán "la documentación bancaria que demuestra que todo el efectivo utilizado para responder a la liquidación de gastos procede la cuenta bancaria del PSOE", después de que esta semana hayan entregado al Supremo nueva documentación para justificar los descuadres de dinero en efectivo advertidos por la UCO y de defender que sus cuentas están auditadas por el Tribunal de Cuentas.

El Gobierno insiste en defender la "transparencia" y "legalidad" de las cuentas del partido con sede en Ferraz, aunque faltando a la verdad. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha afirmado que el informe de la UCO avala las cuentas del PSOE, cuando en realidad dicho informe, en su página 118, refleja pagos a Ábalos y Koldo que no constan en la contabilidad oficial y carecen de respaldo documental. "La UCO dejó claro que todo lo que había abonado el PSOE era contra factura", ha sostenido la ministra de Hacienda.

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, se ha declarado "muy tranquilo" ante las investigaciones sobre pagos en efectivo, asegurando que no hay delitos. "Sabemos que detrás de ciertas investigaciones no hay absolutamente nada delictivo", ha añadido en TVE, insistiendo en que el PSOE "ha puesto a disposición de la justicia todas las facturas que justifican esos pagos en efectivo", sin mencionar los pagos sin respaldo documental a los que alude la Unidad Central Operativa (UCO).

López además ha cargado contra el poder judicial y su independencia. "Parece que el Partido Socialista vive permanentemente en el mundo de las coincidencias judiciales", ha respondido al ser preguntado por la comparecencia de este jueves del presidente del Gobierno.