Un cruce de mensajes entre Koldo García Izaguirre y su mujer, Patricia, ha puesto en alerta a la UCO. Y ha provocado esta reacción por dos motivos: el primero porque hablan de la gestión de los gastos que justificaba José Luis Ábalos, ya no sólo en el partido -la famosa sede de los fajos de chistorras, soles, lechugas y folios-, sino también en el Grupo Parlamentario del PSOE en el Congreso de los Diputados. Y el segundo de los factores, porque el cargo y los mensajes corresponden a fechas previas a la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez. Lo que querría decir que la trama operaba antes de lo que se había evaluado hasta ahora.

"Cariño no sé si has visto antes mi móvil de que José tiene que entregar los gastos del Congreso", le dijo Patricia Úriz, la mujer de Koldo García Izaguirre, a su marido". Koldo no pidió más detalles, lo que indica que no se trataba de ninguna práctica extraña: "Sí. Gracias" respondió Koldo.

Hasta ahora el PSOE ha argumentado que todos los gastos y sobres observados en el PSOE se correspondían con supuestas "liquidaciones de gastos". El propio Pedro Sánchez ha usado el mismo argumento para justificar sus pagos en metálico. Y es que esa parece ser la dinámica usaba para dar explicación a determinados fajos de dinero en sobres de difícil justificación en una era en la que todos los pagos se hacen por transferencia bancaria.

Pues bien, en este caso, en el de Ábalos en el Congreso, la fórmula empleada por la mujer de Koldo es la misma: "José tiene que entregar los gastos del Congreso". Y eso significaba que acaba de aparecer el mismo rastro de financiación presuntamente ilegal en el partido y en el Grupo Parlamentario del PSOE en el Congreso de los Diputados.

La banda del Peugeot

Para colmo, las fechas delatan una ampliación tempranal de los actos de la trama. Los mensajes son del 2 de abril de 2018, antes de la moción de censura que llevó al Gobierno a Pedro Sánchez. Y eso significa que la trama operaba desde el PSOE antes de ganar la presidencia del PSOE.

El hallazgo confirma las tesis que apunta al famoso Peugeot como un núcleo de intereses previo a la llegada a La Moncloa. Hay que recordar que la UCO ya ha detectado mensajes sobre el amaño de las primarias para hacer que ganara el poder del PSOE Pedro Sánchez. Es más, una de las primeras obras públicas presuntamente amañadas data de 2014, justo cuando llegó al poder socialista Pedro Sánchez en sus primeras elecciones primarias ganadas. Y todo ello sucede mientras la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha descubierto una contabilidad "A" y "B" para los gastos del que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos.

Uno de los últimos informes de la UCO señala que "resulta necesario exponer las referencias halladas en las conversaciones entre Koldo y Patricia a una contabilidad "A" y "B" de los gastos de José Luis Ábalos. El día 1 de febrero de 2021, Koldo le comentó a Patricia: 'Apunta 800 jefe la cuenta a'. Por otro lado, el 28 de enero de 2021, Koldo le dijo a Patricia: "Apunta 1800", citando seguidamente "Jefe b".

"En el teléfono de Patricia, en la aplicación Notas, se ha localizado un archivo fechado el 25 de junio de 2020, titulado "Descontar". En el mismo aparecen distintas cifras acompañadas de la letra "B". Este extremo también se observa en otro archivo de la aplicación Notas con fecha 14 de junio de 2020, donde se recogen varias cifras seguidas de "Jose A" o "Jose B", añade.

Gastos de representación

"Cabe reseñar que los siguientes mensajes refuerzan la vinculación entre la denominada contabilidad "B", también referida como "lista 2", con determinados desembolsos que, a la luz de su naturaleza, no se corresponderían con gastos de representación ligados al ámbito profesional", continúa.

Para colmo, los movimientos de las tarjetas de crédito de José Luis Ábalos han revelado numerosas cuestiones. La primera y muy llamativa, que Ábalos no redujo su uso en el año del presunto cobro de las grandes comisiones por los contratos de mascarillas -2020 y 2021. No: lo hizo pasado ese periodo: en 2022 y 2023. Y eso apuntala la tesis de que el dinero logrado pasó un tránsito intermedio hasta acabar en los bolsillos de Ábalos. Y ese tránsito hasta retornar convertido en fajos, chistorras, lechugas, soles o folios, efectivamente, podría ser el PSOE.

La segunda es también reveladora: el año en el que Ábalos volvió a usar sus tarjetas, ya no con normalidad, sino con muchas más ganas de lo normal, fue 2024, justo el año en el que se destapó la trama y, por lo tanto, se habría tenido que cortar el flujo de pagos con un circuito B de dinero.