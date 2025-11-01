La UCO destapa al PSOE: Sánchez confirma que cobró fajos del PSOE

El PSOE se ha anticipado a las previsibles reclamaciones judiciales de documentación y ha presentado un documento contable donde se puede apreciar que el partido movió un millón desde 2017 en pagos en metálico. La supuesta explicación a una cuantía que rondaría una justificación de gastos diaria de cerca de 400 euros —incluidos festivos— durante siete años pasa por decir que con esa fórmula se pagaban todo tipo de gastos. Hay que recordar que, según la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, ese tipo de pagos era excepcional -por lo visto la excepcionalidad alcanzaba a todo tipo de gastos-. Pero, al margen de ello, algunos de los pagos en sobres localizados por la UCO no encajan con el documento del PSOE puesto a disposición judicial.

Tal y como ha podido comprobar Libertad Digital, uno de los pagos comprobados por la UCO y fotografiado con el sobre del PSOE con la anotación escrita de la cuantía de 826,73 euros no figura en la contabilidad entregada. En el cuadro de pagos en metálico a Ábalos en 2019 (página 19 del documento al que ha tenido acceso este diario) no aparece el pago de los 826,73 euros en el sobre que figura en el folio 108 del informe de la UCO a fecha del 3 de octubre. De hecho, en 2019 figuran varios pagos pero no ese. Hay uno de 1.183,29 euros en marzo, otro de 321,29 en junio y uno más de 1.074,40 en octubre. Pero no aparece el fajo con el sobre fotografiado por la UCO.

Pero lo más destacable de todo ello ha llegado en la Comisión de Investigación de Pedro Sánchez. La senadora de UPN, María Mar Caballero, sacó el titular que ha copado todas las portadas: "En alguna ocasión he podido liquidar en efectivo del partido como secretario general", respondía el presidente. Tras las pruebas, antes relatadas y la confesión de Sánchez, la situación judicial del presidente podría complicarse.