El Gobierno marca un nuevo plazo para los presupuestos: ahora apunta a noviembre

El Gobierno vuelve a fijar plazo para los Presupuestos y promete presentarlos en noviembre. Prepara para la primera quincena la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde espera pactar con las comunidades los criterios de estabilidad. Después, el Consejo de Ministros deberá aprobar el techo de gasto y los objetivos de déficit, antes de someterlos al Congreso donde las mayorías siguen sin asegurarse. Todo, según fuentes del Ministerio de Hacienda, en apenas un mes.

"No puedo concretar si será el 3, 5, 7 o 12 cuando saldrá la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera", señaló la ministra portavoz, Pilar Alegría en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. El Gobierno, aún así, también amagó con dar un paso atrás con los Presupuestos al sostener que las cuentas actuales son suficientes y que, de no aprobarse, "no pasará nada", como dijo el presidente Sánchez.

Noviembre se convierte en el nuevo plazo del Ejecutivo, que desde septiembre anuncia contactos y amaga con presentar los Presupuestos. En realidad, el Gobierno asume sin inquietud que, si no logra sacarlos adelante, bastará con prorrogar los vigentes de la anterior legislatura, habiendo incumplido ya y por tercer año consecutivo el mandato constitucional que exige registrar las cuentas públicas tres meses antes del inicio del nuevo ejercicio, es decir, como fecha límite, el 30 de septiembre.

Tras la reciente ruptura con Junts, el Gobierno se aferra al último recurso disponible: que los grupos parlamentarios se "reposicionen" y cambien su postura. En esta estrategia incluye a Podemos, cuyos cuatro votos resultan imprescindibles, pero según fuentes de la formación, aún no se ha iniciado ningún tipo de negociación presupuestaria con ellos. "Diálogo" y "mano tendida" son los términos que repiten desde el Ejecutivo, que sostiene no percibir en los de Carles Puigdemont un cambio de postura sustancial respecto al que han mantenido durante estos dos años de legislatura.

El portazo de Junts ha dejado al resto de socios colgados, con la esperanza de que unas nuevas Cuentas Públicas se traduzcan en más cesiones y beneficios. Por ello, desde el PNV, uno de los aliados más fieles de Sánchez, han instado al Gobierno a presentarlas, aunque reconocen que el Ejecutivo atraviesa un momento "agónico". "Un parlamento sin mayorías ni presupuestos no es sostenible", advirtieron.

En Sumar llevan desde el inicio del actual curso político instando al PSOE a adoptar un perfil más de izquierdas y presentar las Cuentas Públicas, subrayando la necesidad de priorizar políticas sociales, con especial atención a la vivienda. Pese a su intención de escenificar presión, su voto favorable resulta evidente, como reflejan unas relaciones entre socios de coalición que califican de "magníficas".