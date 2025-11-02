El PSOE sigue metiendo mano en la Justicia: ahora quiere apartar a jueces que opinen en público

El PSOE ha presentado en el Congreso una proposición de ley orgánica de reforma del Código Penal para que los jueces y magistrados puedan ser apartados en caso de haberse pronunciado sobre algún tema considerado político por el Gobierno de Pedro Sánchez o simplemente haber estado anteriormente en una manifestación que reivindique algún tema referente al caso.

En su reforma, recogida por Europa Press, los socialistas incluyen una nueva causa de abstención y recusación para dar cabida a actuaciones que lleven a cabo jueces y magistrados en su calidad de representantes de un poder del Estado "que pueden afectar a su apariencia de imparcialidad".

En concreto, las causas para apartar a jueces y magistrados vendrían dadas cuando "realicen manifestaciones públicas, invocando su condición o sirviéndose de la misma, contra actuaciones desarrolladas por autoridades o funcionarios públicos, sindicatos, asociaciones u otras entidades públicas o privadas que sean parte en el procedimiento, dirigirse a ellos de forma privada con tal finalidad o participar en actos o concentraciones con el mismo objetivo". Según esta concepción de la norma, un magistrado que haya analizado un caso en concepto de experto para un medio de comunicación, podría ser apartado tiempo más tarde de un caso similar, si así lo considera el Gobierno.

Esto, según argumenta el PSOE de Pedro Sánchez, no solo puede afectar al derecho a un juez imparcial, contenido indispensable del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, sino también a la propia imagen de independencia del Poder Judicial.

La proposición de ley también busca derogar el artículo 525 del Código Penal, que hace referencia al delito contra las ofensas religiosas. En concreto, pide acabar con la pena de multa de ocho a doce meses a quienes, "para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican".