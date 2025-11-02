Feijóo y Mazón conversarán en las próximas horas sobre su futuro

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, conversará en las próximas horas con Carlos Mazón sobre su futuro político. No se descarta ningún escenario, incluida la dimisión, lo que abocaría a unas elecciones en la Comunidad valenciana, ya que Santiago Abascal ha dado a entender que no apoyaría a un candidato de transición al mostrar su desacuerdo con el PP.

El mayor culpable de la tragedia de la DANA se llama Pedro Sánchez. Cualquier cosa que no sea señalar esa realidad es colaborar con el relato que hace La Moncloa. Pero algunos no aprenden nunca, ni saben denunciar a los responsables ni tienen coraje para defender a los suyos.… — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) November 1, 2025

La otra posibilidad sería que Mazón intentara calmar los ánimos anunciando que agota la legislatura pero no repite como candidato, aunque los hechos se han precipitado en las últimas horas y la presión para zanjar ya este asunto es máxima, de ahí que algunos vieran insuficiente este movimiento. Ir a elecciones entraña el riesgo de que Vox suba más aún, de ahí que el PP medite sobre las distintas opciones.

"Feijóo y Mazón conversarán para analizar contexto político de la Comunidad Valenciana, sus necesidades y las del PP valenciano", ha dicho Gamarra en rueda de prensa desde La Rioja, al ser preguntada por los periodistas sobre la situación de Mazón. Estas han sido sus únicas declaraciones, por lo que en breve se conocerá la decisión adoptada por Feijóo, y que consensuará con Mazón.

La crisis más grave de Feijóo

Esta es la crisis interna más importante que ha tenido que afrontar Feijóo desde que llegó a la presidencia del partido, y debe resolverla en las próximas horas, quizá antes de reunirse este lunes con sus barones regionales en Génova, cita a la que Mazón no asistirá, según ha podido confirmar Libertad Digital. Es un síntoma de la debilidad del presidente valenciano, que atraviesa por horas decisivas.

El pasado viernes Génova le abrió la puerta de salida al advertir de que la dirección nacional "elige a los candidatos" pero "la dimisión es personal". Un toque de atención al que siguió un encuentro en Alicante del PPCV, incluido su número dos, Juanfran Pérez Llorca, que suena como posible sustituto de Mazón, al igual que Vicent Mompó, presidente de la Diputación valenciana. También asistieron Marcha Barrachina y Toni Pérez.

La opción favorita de Feijóo para sustituir a Mazón es la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, pero su salida del Ayuntamiento complica también las cosas. El PP valenciano opta, de momento, por Mompó, en un movimiento que podría haber caído mal en la dirección del PP, donde el secretario general, Miguel Tellado, ha pilotado hasta ahora los movimientos. De hecho, advirtió el jueves de que "no es momento de hablar de candidaturas".