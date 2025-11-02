Feijóo y Mazón llegan a un acuerdo tras conversar sobre el futuro de la Comunidad Valenciana

El Partido Popular es un polvorín a las puertas de un nuevo ciclo electoral con el que confiaban dar la puntilla al PSOE. El problema de Carlos Mazón se ha deteriorado hasta tal punto que parece no pertenecerle ni su propia dimisión, en un movimiento que debe consensuar con Génova para no arrastrar a todo el partido. De ahí que haya sido necesaria la intervención directa de Alberto Núñez Feijóo, que este lunes reúne al Comité Ejecutivo Nacional en Madrid con presencia de los barones regionales, pero no de Mazón.

El presidente del PP hablaba este domingo con el presidente valenciano para estudiar todos los escenarios posibles. A última hora, Génova informaba de que ambos han mantenido "conversaciones" después del tiempo de "reflexión" anunciado por el propio Mazón, que este lunes será el encargado de comunicar las conclusiones a la opinión pública. Por lo tanto, habrían alcanzado un acuerdo que podría pasar por elegir un candidato de consenso.

En este escenario, Mazón agotaría la legislatura tras confirmar que no repetirá en 2027. La reunión del pasado viernes en Alicante entre los presidentes provinciales del partido en la Comunidad Valenciana, que se convocó al margen de Génova, precipitó en parte los acontecimientos al dejar patente que los ánimos están caldeados y los aspirantes presionan para asumir ya las riendas, aunque aceptar la tarea con el lastre de Mazón dos años más no es plato de buen gusto.

Tal y como informó este periódico, en la terna siempre han estado la alcaldesa de Valencia, María José Catalá; el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó y el número dos del partido, Juanfran Pérez Llorca. Catalá siempre ha sido la apuesta de la dirección nacional pero su elección supone dejar descubierto el Ayuntamiento de Valencia, con Vox subiendo. De ahí que Mompó y Llorca sean las apuestas del PPCV, aunque este último se echó a un lado en verano ante la falta de apoyo nacional, según ha podido saber este periódico.

La opción de dimitir y nombrar a un candidato de transición quedaba descartada ante la necesidad de contar con Vox para una nueva investidura. Santiago Abascal ya ha dejado claro que no apoya la decisión de apartar a Mazón. Entre los motivos, que Vox crece a su costa pero, también, la imagen de debilidad que proyecta la derecha ante a la izquierda al ceder después de lo ocurrido en el funeral.

El último escenario posibles no es nada halagüeño para el PP: dimitir para convocar elecciones coloca al partido en disposición de perder una comunidad clave, especialmente a nivel nacional. Acudir a las urnas en un momento de debilidad, con el PPCV en riesgo de fractura y Vox al alza, entraña muchos riesgos. Un escenario que Pedro Sánchez podría ver favorable para convocar generales y pillar a Feijóo con la guardia baja en una región imprescindible para que el PP obtenga un buen resultado general.

El presidente valenciano está sentenciado en cualquiera de las opciones posibles, tanto en Génova como en el PPCV. La presión desde el funeral de la dana, sumado a las contradicciones constantes sobre el día de la catástrofe y la situación judicial de la tragedia, con la periodista Maribel Vilaplana declarando este lunes sobre la comida en El Ventorro, han avivado un fuego nunca extinguido.

La crisis ha abierto en canal al PP, que no ha podido apenas rentabilizar la comparecencia de Sánchez en el Senado, las dudas del Tribunal Supremo sobre la financiación irregular en el PSOE o la declaración esta semana ante el Alto Tribunal del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La solución, por tanto, se conocerá este mismo lunes.