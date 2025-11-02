¿Financiación ilegal del PSOE? Las pruebas que Sánchez no rebatió en la Comisión de Investigación

Pedro Sánchez ha declarado en la Comisión de Investigación del Senado y ha asegurado que no hay ni una prueba de financiación ilegal en el PSOE. Y, efectivamente, no hay una: hay infinidad de ellas. El Programa de Cuesta ha hecho una recopilación de pruebas que el presidente no ha desmentido durante las más de cinco horas que ha estado declarando:

Existencia probada y documentada de sobres con fajos de dinero y todo un lenguaje basado en "chistorras, lechugas, soles y folios" que ya ha sido más que probado su encaje con los billetes de 500, 100, 200 euros y fajos de billetes en general. Existencia de pagos que vulneraban sistemáticamente los límites de la ley antiblanqueo y no activaron ningún control. Antes de 2021 sólo se podían hacer pagos en metálico de menos de 2.500 euros y desde ese año, de menos de 1.000 euros. La única forma de que no se activaran los controles es que los pagos fueran opacos. Pagos que no tienen cotejo en los movimientos de dinero oficiales de los afectados, tal y como ha afirmado ya la UCO. Pagos de al menos 95.000 euros para Ábalos coincidiendo justo con los años de máximo esplendor de los negocios turbios, en concreto, en el año de los contratos de las mascarillas para el covid. Dos bolsas de dinero entrando en Ferraz por valor de 45.000 euros cada una, tal y como ha denunciado y confirmado en sede judicial Carmen Pano, la misma persona que aparece en la trama Hidrocarburos y que habría formado parte del esquema para dar a Ábalos el chalé de La Alcaidesa. Comisiones en obras públicas presuntamente amañadas que no se sabe dónde están y que el juez estima en un valor mínimo de 5 millones de euros. Rutas de dinero a República Dominicana comandadas por los García Izaguirre, los más cercanos a los que gestionaban el movimiento de los sobres. Conversaciones con empresarios de contratos públicos hablando de pagos a "espaldas del partido" y distintas "ganaderías". La UCO considera que se refieren a esa misma contabilidad B. Conversaciones subidas de tono captadas por la UCO en las que Cerdán se enfada con Ábalos por llevarse dinero con otras empresas y sin contribuir. Un gerente sacado de urgencia de su cargo en el partido tras salir Ábalos del Ministerio y que ha acabado en ENUSA con 245.000 euros de sueldo: Mariano Moreno. ENUSA, el mismo sitio donde fue enchufada Leire Díez, una de las cabecillas de la cloaca del PSOE.