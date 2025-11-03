Abascal: "El PP acaba dando un chivo expiatorio que exonera a Sánchez"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto a equiparar al Partido Popular y al PSOE. Una hora después de la comparecencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y tras una mañana de absoluto silencio en el partido, incluso en redes sociales, con la cancelación de su habitual rueda de prensa de los lunes, Abascal ha entrado en abierta confrontación con el PP.

Ha acusado a los populares de haber dado "otro balón de oxígeno" al Gobierno y a Pedro Sánchez con la dimisión de Carlos Mazón este lunes. "Lo del señor Mazón es el perfecto ejemplo de cómo el PP acaba dando a Sánchez un chivo expiatorio que exonera a Sánchez de la responsabilidad criminal de la DANA". "El gran culpable es Pedro Sánchez, los titulares de Interior, de Defensa, la señora Ribera, que negaron la ayuda; racanearon la ayuda; evitaron que llegar a tiempo...", añadió. Todo coincidiendo, ha denunciado, con el día de la declaración ante el Tribunal Supremo de Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos en la causa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Y también el día en el que "el clan del Peugeot", dijo Abascal en referencia de José Luis Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, han sido propuestos por el Supremo para ser juzgados por los contratos de mascarillas.

"Lo hacen hoy, un día en el que tendríamos que estar hablando del fiscal general del Estado procesado", ha subrayado Abascal desde Plasencia, en plena precampaña electoral. "Podría haber tomado esta decisión hace seis meses o hace un año", ha denunciado el líder de Vox, en un lunes que marca un precedente histórico siendo la primera vez en democracia que un jefe del Ministerio Público se enfrenta a un proceso penal.

Abascal ha revelado que Carlos Mazón le llamó esta mañana, pocos minutos antes de su comparecencia, para comunicarle su decisión, pero no ha querido adelantar qué postura adoptará su formación respecto al candidato que sustituya al dirigente popular como presidente de la Generalidad apelando al PP a que "se aclare". "El PP está en grandes disputas internas y cuando decidan que hacer decidiremos nosotros", ha zanjado.