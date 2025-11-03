Así era la vida de Ábalos tras salir del Ministerio: planes en Tailandia, Dominicana, Dubái, México, Marruecos, China…

La versión oficial del PSOE asegura que en 2021 apartaron a José Luis Ábalos de los cargos por haber perdido la confianza del presidente Sánchez. En ocasiones insinúan que por la corrupción, pero al rato niegan que conocieran los casos por aquellas fechas. Otras veces aluden a la prostitución, pero tampoco lo afirman de forma tajante. Sea como sea, lo cierto es que Ábalos no debió perder poder adquisitivo con su salida del Ministerio. Porque una persona con su futuro salarial en el aire difícilmente se dedica a planificar viajes a sitios como Tailandia, Dominicana, Dubái, México, Marruecos, China…

Las conversaciones mantenidas entre Koldo García Izaguirre y José Luis Ábalos e interceptadas por la UCO dibujan el perfil de un exministro que pasó a vivir mejor tras salir del cargo que cuando estaba en él.

Uno de los fragmentos interceptados por la UCO corresponde al 31 de marzo de 2022, muchos meses después de la salida de Ábalos -fue cesado en julio de 2021-. Y se centra en la conversación mantenida para planificar las vacaciones de Semana Santa. Los mensajes van repasando países, mezclados con comentarios del estilo de "1.200" euros por persona: "Pues muy barato".

Mensajes entre Koldo y Ábalos de sus viajes

Los destinos barajados son acompañados en ocasiones de comentarios: "Estamos viendo el viaje de Semana Santa a Tailandia y flipo con lo barato que resulta", comenta Ábalos. Koldo apostilla: "Pues caro no es".

Pero Koldo da más ideas: "Dominicana es muy barato". "México muy caro". "Dubái se va de precio". "Marruecos barato". "China barato"…

Una propuesta unió en los comentarios a Koldo y Ábalos: Rusia. Koldo afirmó "los rusos son unos jetas". Y el exministro apostilló: "A Rusia quién coño va a ir". Sea como sea, lo que está claro es que, pese a haber dejado el Ministerio, los problemas económicos no debían ser una preocupación para Ábalos o Koldo.

Chistorras

Lo cierto es que los datos económicos recabados por la UCO confirman la tesis de un circuito B de dinero. Los movimientos de las tarjetas de crédito de José Luis Ábalos han revelado numerosas cuestiones. La primera y muy llamativa, que Ábalos no redujo su uso en el año del presunto cobro de las grandes comisiones por los contratos de mascarillas -2020 y 2021-. No: lo hizo pasado ese período: en 2022 y 2023. Y eso apuntala la tesis de que el dinero logrado pasó un tránsito intermedio hasta acabar en los bolsillos de Ábalos. Y ese tránsito hasta retornar convertido en fajos, chistorras, lechugas, soles o folios, efectivamente, podría ser el PSOE. La segunda es también reveladora: el año en el que Ábalos volvió a usar sus tarjetas, ya no con normalidad, sino con muchas más ganas de lo normal, fue 2024, justo el año en el que se destapó la trama y, por lo tanto, se habría tenido que cortar el flujo de pagos con un circuito B de dinero.

Los pagos cargados por medio de las tarjetas en las cuentas corrientes de Ábalos aportan claridad a la explicación de la trama. "Entre los años 2014 y 2024, se observa que, mediante el uso de tarjetas, se han realizado gastos por un total de 278.155,03€, distribuyéndose anualmente tal y como se especifica en la tabla referida a continuación:

2019: 23.858,70

2020: 25.999,36

2021: 28.634,68

2022: 16.361,26

2023: 19.572,82

2024: 36.447,50", explica la UCO.

Y atención a las cifras. Entre 2020 y 2021 fue la explosión de los negocios turbios de la trama. Pero, pese a ello, Ábalos no alteró sus consumos cargados en tarjetas: "2020: 25.999,36; y 2021: 28.634,68".

La tesis obvia de la UCO pasa por el hecho de que Ábalos sólo redujo sus gastos oficiales cuando los tuvo pagados por la vía de los sobres en B: por medio de las chistorras. Una tesis que apuntala el nivel creciente de gastos de todo tipo mantenidos por Ábalos en ese período, entre otros conceptos, en prostitutas. Por lo tanto, durante esos dos años, lo lógico es pensar que el dinero tenía que estar en algún otro sitio que no era sus bolsillos. Y podría ser el PSOE, al ver el flujo de billetes en fajos.