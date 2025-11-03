Bolaños, de risitas con Alegría y Puente: "Pero mira a ver que te va a tocar hacer bailes"

Sólo unas horas después de publicar un vídeo en el que, para defender su reforma de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Félix Bolaños no dudó en atacar a periodistas como Federico Jiménez Losantos y Carlos Herrera, el ministro de Justicia ha decidido estrenar una cuenta en la red social TikTok.

Y lo ha hecho a lo grande, con un vídeo en el que ha contado con las actuaciones de dos extras de importancia: sus compañeros en el Consejo de Ministros Pilar Alegría y Óscar Puente, con los que hace un pequeño teatrillo presuntamente humorístico a través de sendas llamadas telefónicas.

En primer lugar, la conversación es con la ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo, que recibe en su móvil una llamada de "Súper Bolaños" y advierte a Bolaños: "Pero mira a ver que te va a tocar hacer bailes y, en fin, cosas divertidas, Félix", le dice una jocosa Alegría en una actuación que previsiblemente no le proporcionará una candidatura a los Oscar, aunque quién sabe si tiene una oportunidad en los Goya.

"Pues claro que voy a hacer algo divertido", responde el de Justicia, "mira estoy pensando en cambiarme de gafas, mira el exitazo que ha tenido Pedro" dice en referencia a las comentadas lentes que lució el Presidente en su comparecencia en el Senado de la pasada semana.

"Madre mía, este hombre, ponerse también a hacer TikTok, no sabe lo que está haciendo, no sabe lo que está haciendo", sentencia Alegría al terminar su llamada con Bolaños, que después de decir que "Alegría, alegría, tampoco tanta" se decide a hablar con Óscar Puente, especialista en redes sociales del Ejecutivo, que no en el mantenimiento de la red de Renfe.

El ministro de Transportes, por su parte, recibe la llamada de "Félix Buñuelos" –todo muy hilarante, como pueden ver – que le responde que no puede ayudarle "porque lo mío es Twitter" y además "estoy muy ocupado asesorando a un político americano, uno joven que está empezando", en una referencia a Trump, pues luce una gorra del movimiento MAGA. Sin embargo, al final se compromete: "Yo hago lo que pueda, si puedo echarte una mano cuenta conmigo", le dice antes de despedirse.

"Se va a hacer un TikTok", remata Puente al terminar la conversación, "tiene más años que un bosque el tío". Por último, esta comedia tan desternillante, entiendan la ironía, acabó con el propio Bolaños asegurando que en de Transportes "sabe de Twitter – tanto como para no saber dos años después que ya no se llama así desde julio de 2023– pero de TikTok el que sabe soy yo".

En el momento en el que escribimos estas líneas la cuenta en la red social china de Félix Bolaños tiene ya cuatro vídeos publicados y ha acumulado 10.800 seguidores y algo más de 35.000 me gusta.