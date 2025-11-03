El PSOE vuelve a caer en las encuestas de El País: octubre fue uno de los peores meses de la legislatura

Sólo en el pasado mes de junio y después del informe de la UCO sobre Santos Cerdán que llevó al encarcelamiento del entonces secretario de Organización del PSOE los socialistas tuvieron un mes peor en la serie de encuestas de 40dB para El País de lo que ha sido este de octubre.

Según el sondeo publicado este lunes los de Pedro Sánchez se han dejado este mes 1,1 puntos –en junio fueron 2,8– y hasta ahora solo en enero de este mismo año se había registrado una caída igual. Con ello los socialistas se quedan en el 28,3%, que también es su tercer peor dato en toda la legislatura.

Además, se alejan del PP que logra frenar la caída que arrastraba desde junio y se mantiene estable en el 30,5%, con lo que la distancia entre ambos partidos es de 2,2 puntos.

En tercer lugar Vox recupera la senda al alza después de que en septiembre se dejase 7 décimas: ahora gana 4 y llega al 17,1% de intención de voto, su segundo mejor dato en toda la legislatura.

Por su parte Sumar y Podemos mejoran ligeramente, pero no logran salir de la UCI política y ni siquiera absorben todo lo que pierde el PSOE: los de Yolanda Díaz ganan una décima para llegar al 6,8% y los de Montero y Belarra mejoran en dos, pero siguen en un pírrico 3%.

Así, el bloque de la derecha alcanzaría el 49,2% –si incluimos el pequeño porcentaje que lograría Alvise Pérez– mientras que el de la izquierda se queda más de diez puntos por detrás, el 38,1%.

El diario de Prisa, que ha contado con 2.000 entrevistas para realizar esta encuesta cuyo trabajo de campo se desarrolló entre los pasados días 24 y 26 de octubre, no realiza proyección de escaños de sus sondeos.