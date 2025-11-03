Koldo ofrecía "carreteras" del Gobierno y pagos "en carne" como incentivos para que Canarias les pagara mascarillas

El último informe de la UCO prueba que Ángel Víctor Torres mantenía contacto más que habitual con Koldo García Izaguirre durante todo el periodo de actividad de la trama y que intercedió para que la administración que presidía realizase los pagos pendientes a la trama de forma acelerada. La relación llegó a tal punto entre ambos que, ante determinados trámites por parte de la responsable económica de la sanidad canaria, Torres llegó a decir que "me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica, o lo soluciona o la levanto para el aire".

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que los agentes de la Guardia Civil han entregado al juez Leopoldo Puente incluye igualmente otro mensaje de Ángel Víctor Torres el que responde a Koldo y le dice que no ha podido atender una llamada del día anterior porque estaba "reunido", pero que "estoy encima de la factura y hoy desde Tenerife te daré toda la información y espero que también la solución". Además, Torres cita a Koldo para encontrarse al día siguiente, le dice que tiene prevista una cena con Ábalos para esa misma noche, pero que a ella no asistirá finalmente "Francina", en referencia a la entonces presidenta de Baleares y ahora del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.

"Pagos en carne" y en "carreteras"

Dentro de esas conversaciones hay otro fragmento muy significativo del entramado de presunta corrupción. Y es que Koldo llegó a ofrecer "pagos en carne" y en "carreteras" a cambio de los negocios de mascarillas con ellos.

La UCO lo relata de la siguiente manera: "Por otra parte, más allá de la cuestión de los pagos a Soluciones de Gestión –una de las empresas de la trama–, parece que surgieron problemas con la idoneidad de las mascarillas. En este sentido, se ha detectado un correo, enviado el 27 de abril de 202061, a las 19:53:00, enviado por Ana María Pérez [la directora general económica del Servicio Canario de Salud] a María Salomé Ballesteros [jefa de contratación del Servicio de Salud en aquellas fechas], sobre el segundo envío de mascarillas, en el cual le reenvía un correo electrónico […] el expediente de ese segundo envío, y le da instrucciones para que no se pague de momento, ya que el servicio de prevención está haciendo un informe sobre el material, y parece ser que unas cumplen los requisitos y otras no".

La UCO añade: "En relación con este problema en la idoneidad de las mascarillas, y corroborando, una vez más, la implicación de Koldo en favor de Soluciones de Gestión, se observa una conversación, de fecha 28 de abril de 2020, iniciada a las 10:04:40, donde Koldo le pide a Antonio Olivera [antes director del Servicio Canario de Salud y después jefe de gabinete de Torres] que se ponga en contacto con él, debido a un problema con las remesas de mascarillas, ya que, al parecer, las están rechazando": "Muy buenas perdona que te moleste por favor me puedes llamar gracias es urgente".

Un problema en las mascarillas

"En relación con los problemas surgidos en las remesas de mascarillas, el día 30 de abril, Antonio Olivera reenvía un mensaje a Koldo adjuntando la valoración de unas mascarillas que la Administración canaria habría adquirido, indicando que los tres primeros tipos de mascarillas que aparecen serían las vendidas por Soluciones de Gestión, descartando la idoneidad del primer tipo de mascarillas", añade la UCO.

Pese a todo ello, Canarias empieza a pagar: "En esta misma conversación, y pese a los problemas que parecen presentar las mascarillas suministradas por Soluciones de Gestión, Antonio Olivera informa a Koldo que ya se ha puesto en marcha el proceso del pago del 50%", detalla la UCO.

Unos días más tarde, concretamente el 4 de mayo, Antonio Olivera contacta con Koldo para comentarle que "había detectado el problema, refiriéndose posiblemente a las mascarillas, añadiendo que la última oferta solo le había llegado a él, y «Ana» (posiblemente Ana María Pérez) pensaba que se trataba de envíos anteriores, a lo que Koldo le pide que lo arregle: «Por favor arréglalo que me están volviendo loco estos tíos», contestando Antonio Olivera que ya lo ha pasado por WhatsApp (se entiende que a Ana María Pérez) y que se encarga de confirmarlo".

En ese momento comienza la explosión de Koldo ofreciendo agradecimiento: "Te juro que te lo agradeceré en carne"; "y te querré mucho"; "y te pondré puentes"; "y carreteras".