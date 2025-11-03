La dimisión de Mazón no calma a la izquierda: "Cobarde", "inmoral", "que termine en la cárcel"

La izquierda se ha lanzado en tromba a devorar el cadáver político de Carlos Mazón, el todavía presidente de la Generalidad Valenciana, que ha anunciado este lunes que dimitirá y dejará paso a un nuevo presidente. Así, los dirigentes izquierdistas lo han tachado de "cobarde" e "inmoral" y han pedido su ingreso en prisión por haber protagonizado lo que, consideran, fue una actuación negligente en la gestión de la dana.

Una de las reacciones más esperadas era la de la ministra de Ciencia e Innovación del Gobierno de Pedro Sánchez y secretaria general del PSOE valenciano, Diana Morant, la que estaba destinada a disputarle la Generalidad a Mazón en los próximos comicios autonómicos ha pedido elecciones anticipadas porque, a su juicio, "la mayoría parlamentaria que existe a día de hoy en el Parlamento ya no responde a la mayoría del pueblo y —Mazón— no puede robarle al pueblo la decisión de cambiar de rumbo".

La ministra también ha tenido tiempo para criticar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en sus declaraciones, ofrecidas a la Cadena SER. Para ella, el presidente nacional de los populares ha vuelto a demostrar "la falta de liderazgo" que tiene en su partido, ya que este ha pasado, según ella, "un año protegiendo a Mazón" y no ha sido hasta el funeral de Estado por las víctimas de la dana que se ha dado cuenta de que la situación era inviable.

Otro de los ministros de Sánchez, el titular de Economía, Carlos Cuerpo, ha dedicado unas palabras a Mazón en las que le ha achacado "no tener valentía" para convocar unas elecciones. En declaraciones a los medios de comunicación antes del 12º Congreso Anual de Multinacionales con España, Cuerpo ha tildado la dimisión de Mazón de "tarde" y "mal": "Creo que esta mañana hemos visto una muestra más de cómo no tienen que hacerse las cosas".

Por su parte, el líder de Compromís en el Parlamento autonómico, Joan Baldoví ha dedicado varios mensajes difundidos en su cuenta de la red social X en los que ha cargado tanto contra Mazón como contra los dirigentes del PP que le han apoyado estos últimos meses. "Te has ido sin rendir cuentas a las víctimas, mintiendo y vendiéndote como la mayor víctima de todo esto", ha dicho dirigiéndose directamente a Mazón, sobre el que ha dicho que ha tenido "un final patético digno del peor presidente del peor gobierno de nuestra historia".

Además, este ha dedicado otro mensaje a vanagloriarse de que Mazón se ha visto obligado a dimitir por la presión social y no gracias a los dirigentes de Génova 13. En una entrevista ofrecida a RTVE, Baldoví ha explicado que no le ha sorprendido la declaración institucional de Mazón: "Ha sido indigno hasta el último día y veremos si es el último día".

A la cárcel

En este marco, la izquierda está dejando atrás la presunción de inocencia para pedir directamente la encarcelación de Mazón, además de dar por hecho que el dirigente popular va a permanecer como diputado en la asamblea autonómica para beneficiarse del aforamiento con vistas a su futuro judicial; algo que el todavía líder de los populares valencianos no ha desvelado. "Espera que el aforamiento le proteja", ha dicho la líder de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, que ha espetado que, si fuera por Feijóo, Mazón terminaría la legislatura como presidente.

En este sentido, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha aseverado que su formación política intentará por todos los medios que Mazón acabe entre rejas por la gestión de la dana. "Vamos a trabajar para que termine en la cárcel por lo que hizo y para echar al PP de las instituciones", ha dicho en un mensaje de su red social X, donde ha situado su dimisión como un logro para la movilización ciudadana, que según ella, lleva "un año clamando por la verdad, justicia y reparación".

En la misma línea se han pronunciado Pablo Iglesias e Irene Montero, que, además, han achacado al PP "cálculo político" a la hora de anunciar la dimisión de Mazón. Una dimisión que llega el mismo día en el que el Fiscal General del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz, se sienta en el banquillo —algo que ha sido opacado por la dimisión de Mazón—, por lo que no parece que el cálculo electoral haya sido la razón primordial del anuncio del líder de los populares valencianos.

"A Mazón le echan las víctimas pero se queda el PP con sus mentiras y políticas de muerte, que no son un error sino su forma de gobierno", ha espetado la eurodiputada de Podemos después de decir que "Mazón es Ayuso en las residencias o Moreno Bonilla en la sanidad". Asimismo, ha pedido la entrada en prisión del presidente valenciano.

El PSOE da lecciones de moralidad

Además de las palabras de los ministros Morant y Cuerpo, los socialistas han querido cargar contra Mazón desde el aparato del partido. Así, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, lo ha criticado por ser "tan miserable dimitiendo como presidiendo". Además, ha culpado al líder nacional del PP de necesitar a Vox para nombrar a un nuevo presidente de la Comunidad Valenciana: "Una vez más Feijóo poniéndose en manos de Vox".

De la misma forma se ha pronunciado el que fuera mano derecha del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, Juanfran Serrano, que ha criticado al PP que no tenga ni autocrítica, ni transparencia, ni respeto por las víctimas de la dana. "Se acoge al aforamiento mientras quienes murieron no pudieron ni aferrarse a la vida", ha sentenciado.

"Cobarde", "inmoral"

El secretario general del PCE, Enrique Santiago, también se ha deshecho en insultos a Mazón, al que ha tachado de "inmoral, mentiroso e ignorante de sus competencias". Así, ha aseverado que Mazón niega todas sus responsabilidades por "pura cobardía". "Con el PP al volante, nunca se garantizará la seguridad humana, ya sea ante incendios, cribados o DANAs", ha sentenciado.

Otra de las dirigentes en reaccionar al anuncio de dimisión de Mazón ha sido la ministra de Sanidad, Mónica García; que ha aseverado que el discurso del todavía líder de los populares valencianos "es una nueva humillación a las víctimas" de la dana. "Tenía una oportunidad de dejar de hacer lo que lleva el PP en el ADN: no asumir su responsabilidad en las crisis", ha dicho para después acusarlo de victimizarse después de haber sido, a juicio de García, "el único que no hizo su trabajo". "Feijóo es connivente de esta comparecencia y Vox también", ha espetado la ministra en la Cadena SER sin reparar en la dejación de funciones que hizo el Gobierno del que forma parte.