Mazón formaliza su dimisión y pone en marcha el reloj electoral

El todavía presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha firmado su renuncia, que ha entrado en registro a las 15.24, según confirman desde el gobierno regional. Se abre ahora un proceso de negociación con Vox para una nueva investidura, en la que todavía no se ha consensuado un candidato, y los tiempos son clave. A partir de ahora se fija un plazo de doce días para elegir candidato, y de entre tres y siete más para fijar Pleno de investidura.

Si la investidura resulta fallida, hay dos meses de plazo para acordar un nuevo candidato. De no alcanzarse un acuerdo, se disolverían automáticamente las Cortes y habría elecciones en el plazo de 54 días. Esto nos sitúa en el mes de marzo, por lo que las elecciones podrían coincidir con las de Castilla y León, siempre que no haya acuerdo de investidura.

Esta es la causa por la que Mazón se guardaba la carta de la dimisión hasta tener atado un acuerdo con Santiago Abascal. De momento, el líder de Vox ya ha dicho que no comparte la decisión de "convertir en chivo expiatorio" al presidente valenciano, lo que augura una dura negociación.

Mazón pilotará los contactos con Abascal

Los contactos con Vox se llevarán a cabo por parte del PP valenciano. La dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo no intervendrá, como ocurrió tras las elecciones autonómicas, en las que Mazón selló un acuerdo con Bambú que la cúpula conoció posteriormente. Será entonces cuando se fije un candidato, con Juanfran Pérez Llorca como posible aspirante por ser la mano derecha de Mazón.

El PP de Feijóo no ha hablado en ningún momento con Abascal durante la gestión de esta crisis interna, la primera que afronta desde que asumió la dirección del partido. Tampoco ha habido contactos a nivel nacional con Vox, aunque sí se ha dirigido a ellos este lunes para pedirles "altura de miras" y "responsabilidad" para apoyar a un candidato de transición.

El pasado jueves, Feijóo conoció por boca de Mazón su decisión de dimitir. Así se lo comunicó por teléfono, según trasladan desde el equipo del presidente del PP. Se abrió entonces una interlocución entre ambos que se ha prolongado hasta el domingo, cuando se cerraron los términos del acuerdo para comunicarlo a la opinión pública este lunes. La situación familiar del presidente valenciano fue determinante en su decisión.

Mazón mantendrá su acta de diputado, en una decisión que Feijóo "respeta", recordando que no está imputado en ningún proceso judicial. Esto zanja también el dilema de cómo permitir que siga aforado ya que, de lo contrario, podría procesarle la juez de Catarroja que instruye la causa de la Dana.