Miss Asturias, colocada por Ábalos: Pedro Sánchez sabía "todo" sobre la "corrupción" de la trama Koldo

Cada vez es más complicado imaginar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no estuviese al tanto de las prácticas que realizaba su círculo más cercano, que ha resultado ser el seno de una trama de corrupción que apunta a ser más extensa de lo que se pensaba: este mismo lunes se han conocido nuevos indicios que vinculan al ministro socialista y expresidente canario, Ángel Víctor Torres con el caso mascarillas.

Es una versión que defiende Claudia Montes, ganadora del concurso Miss Asturias en la categoría de más de 30 años en 2017 que acabó "colocada" por el exministro de Fomento José Luis Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García Izaguirre. Según ella, Ábalos le trasladó en una conversación privada –que no tendría grabada, a diferencia de otras conversaciones sobre las que sí guarda documentos sonoros— que el jefe del Ejecutivo estaba al tanto de "todo" al respecto de la "corrupción" de la trama Koldo.

De hecho, Montes ha relatado en la comisión Koldo del Senado cómo tiene grabada una conversación telefónica con Ábalos en la que el que fuese secretario de Organización de los socialistas le explicaba que Santos Cerdán era el "jefe" de Koldo, la persona encargada de "llevarle el maletín". En esta supuesta conversación, el exministro habría asegurado a Montes que la cantidad por la que Cerdán ha ido a prisión preventiva es solo una pequeña parte de lo que habría ganado: dijo que "nadie se pringa por esa cantidad y que hay mucho más".

Al respecto de su enchufe en la empresa pública Logirail, Montes ha dicho que ella no fue colocada por Ábalos y Koldo, sino que cumplía los requisitos y estaba capacitada para el puesto. Así, ha aseverado que si fue impuesta por Ábalos o Koldo a sus superiores, ella no sabía nada: "No soy consciente de ello, lo hicieron a mis espaldas". Montes sí que ha reconocido que le pidió ayuda a Ábalos en concepto de "amiga o compañera militante" porque no encontraba trabajo, por lo que este le envió varias ofertas de empresas públicas y, según ella, le especificó que se inscribiese en ofertas para las que cumpliera los requisitos.

Acoso por parte de Koldo

Después de la inscripción, le realizaron una entrevista telefónica y otra personal antes de ser nombrada encargada de "trenes de lujo" de Gijón en 2019. Allí cumplió su desempeño hasta 2022, cuando, según ella, le quitaron responsabilidades en un principio porque había descubierto un supuesto caso de corrupción en la sociedad mercantil pública y acabaron despidiéndola. Sobre esto último, no ha detallado qué tipo de corrupción sería la que practicaban ni si Koldo y Ábalos estaban implicados.

Por último, Miss Asturias ha deslizado que recibía acoso sexual por parte de Koldo, que le habría realizado hasta 21 llamadas al día. Además, ha recalcado que ella jamás se ha dedicado a la prostitución y ha recriminado a la bancada socialista que la hayan dejado sola frente al machismo que, a su juicio, practican los que dicen que obtuvo el puesto por haber tenido relaciones sexuales con Ábalos. "Me ha faltado el apoyo de todas las feministas", ha dicho antes de recalcar que ella no recibió el famoso 'hermana yo sí te creo' por parte de la izquierda.