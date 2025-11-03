Zapatero dice que sus reuniones con Puigdemont fueron "extraordinariamente positivas"

Las relaciones del PSOE con Junts eran fluidas hasta que el Tribunal Supremo decretó la prisión preventiva para el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán entrase en prisión porque este había cuajado una confianza "muy intensa" con los de Carles Puigdemont. Por ello, al no poder los separatistas catalanes seguir conversando con Cerdán después de destaparse su vinculación con el caso Koldo, la relación se desgastó y acabó en una supuesta ruptura de los socios de investidura de Pedro Sánchez.

Así lo ha revelado el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que sustituyó a Cerdán en las negociaciones. Sin embargo, a pesar de que los de Puigdemont se sentían más cómodos en la negociación cuando Cerdán era el interlocutor socialista que viajaba a Bélgica, el exsecretario general de los socialistas ha señalado que sus reuniones con los dirigentes de Junts fueron "extraordinariamente positivas".

Según ha explicado en un desayuno en el Ateneo de Madrid, Zapatero aprendió y entendió "cosas de la historia del catalanismo y del nacionalismo" que le sirvieron para intentar acercar posiciones entre ambas formaciones. "Tengo respeto por Junts", ha afirmado un Zpatero que se ha deshecho en elogios con la formación separatista asegurando que es el Estado español el que debe entender y respaldar que los nacionalistas se sientan "como se sienten en su identidad más profunda".

Una ruptura sin efectos

En este marco, Zapatero ha recalcado la necesidad, a su juicio, de que el Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido tenga en cuenta el recurso que ha interpuesto Puigdemont a la Ley de Amnistía, ya que el exlíder de los socialistas está "deseando" poder quedar con él en Gerona o cualquier otra parte de España, pero no en Suiza.

Al respecto de una posible moción de censura interpuesta por la oposición a Sánchez, Zapatero se ha regocijado aseverando que no ve factible que Junts fuse apoyar esta hipotética medida presentada por la oposición. "No van a votar en contra de todo", ha augurado sobre la ruptura de Junts con los socialistas aseverando que esta no se dará en todas las votaciones, ya que, sin los siete votos del Grupo Parlamentario que lidera Miriam Nogueras, el PSOE no podría sacar ninguna votación adelante a no ser que PP o Vox lo apoyasen.

Defiende más cesiones a Cataluña

En el mismo sentido, Zapatero ha animado al Gobierno de Pedro Sánchez a realizar todavía más cesiones a Cataluña como las competencias en materia de inmigración y en la lucha férrea por que el catalán sirva como una lengua oficial en Europa. Dos concesiones que el PSOE no ha conseguido cumplir, si bien ha impulsado la votación de la cesión de inmigración en la Cámara Baja –que fue rechazada con el ‘No’ de Podemos— y ha llevado en varias ocasiones a Bruselas la petición de que se considere al catalán como lengua oficial de la unión. "La lengua lo es todo en el sentimiento nacional", ha espetado Zapatero.