El Gobierno niega la realidad y "descarta cualquier implicación" del ministro Torres

Apenas unos minutos después de hacerse público al completo el informe de la UCO, 349 páginas que detallan la investigación, la ministra portavoz ya "ha descartado cualquier implicación" del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en la trama Koldo. Con ello, el Gobierno se apresura a negar la evidencia, incluso después de que la Guardia Civil revelara la conexión directa del entonces presidente canario con la compra de mascarillas a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión.

"Lo que estamos conociendo del informe, queda demostrada la falsedad de las acusaciones contra el ministro Torres, de hecho, conforme avanzan los procedimientos judiciales se va conociendo la verdad y se descarta cualquier implicación del ministro Torres", defendió la ministra portavoz, Pilar Alegría, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

El Ejecutivo cierra así filas en torno a Torres, pese a la publicación de conversaciones entre Koldo García y el entonces presidente canario sobre "pagos pendientes" a la empresa de Víctor de Aldama. Desde Moncloa sostienen que "este informe demuestra que no hay nada de lo que se le acusaba al ministro Torres" y recuerdan que "ni el Tribunal Supremo ni la Audiencia Nacional han hallado indicios" que justifiquen su implicación. En cualquier caso, insisten en que seguirán defendiéndole como han hecho "desde el primer minuto", del mismo modo que lo hicieron con el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, hoy en prisión preventiva.

Esta tarde, a las 16:30, el ministro comparecerá ante los medios para explicar el contenido del informe de la UCO y, según fuentes gubernamentales, "reivindicarse como un hombre honrado". No obstante, conviene recordar que hace poco más de un año, el 4 de abril de 2024, el propio Torres negó, tras el Consejo de Ministros, haber tenido contacto alguno con el exasesor Koldo García en relación con la trama de las mascarillas: "Ni hubo indicaciones a mí, no las hubiera aceptado, ni hubo ninguna orden por mi parte para que se contratara con ninguna empresa en pandemia", aseguró entonces.

Cena con Salazar

"Es un encuentro que se circunscribe al ámbito personal", ha señalado la ministra durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Se trata de una persona a la que conozco desde hace muchos años y a la que no veía desde hace aproximadamente medio año. Sin más", ha zanjado Alegría, evitando profundizar en el controvertido encuentro con quien iba a ser nombrado adjunto a la Secretaría de Organización socialista este verano, hasta que los testimonios de varias de sus trabajadoras, denunciando casos de acoso, frustraran su nombramiento, como adelantó Artículo 14.

Alegría fue, además, una de las primeras dirigentes en salir en su defensa: "Es un compañero absolutamente íntegro", afirmó durante el Comité Federal del PSOE celebrado el pasado mes de julio, tras la encarcelación del exsecretario de Organización, Santos Cerdán.