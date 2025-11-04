El Gobierno se escuda en que Torres aún no está imputado para blindarlo

En el informe de la UCO aparecen mensajes comprometedores entre el ministro Ángel Víctor Torres y Koldo García que confirmarían que el entonces presidente canario intercedía personalmente para poder facilitar los pagos millonarios a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión, por valor de 12,3 millones de euros, en cuatro contratos para la adquisición de mascarillas. Sin embargo, desde el entorno del ministro hacen una lectura diferente y mantienen que "después de más de un año, donde se han analizado por parte de la Guardia Civil las distintas conversaciones del ministro Torres desde el año 2020, la conclusión es que no hay nada delictivo en las mismas. Ni lo va a haber", reafirman, incidiendo en el hecho de que "queda acreditado que se actuó correctamente" en la adquisición de mascarillas.

El 1 de julio de 2020, tal y como recoge el informe de la UCO, el ministro Torres escribió a Koldo García para decirle "sé que me llamaste hoy. Esta noche te llamo. Tranquilo, que estoy con la responsable de Recursos Económicos de Sanidad". Dos días después volvió a insistirle: "te va a llamar Antonio Olivera porque estoy encima de tu pago, ya está validado el material y Hacienda ya ha hecho el trámite: ya lo tiene cargado para liberar el pago", siendo Olivera el entonces viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias. No obstante, fuentes del Ejecutivo mantienen que no se habla "ni de mordidas, ni de comisiones".

Justo antes de que trascendiera este informe, el juez del Tribunal Supremo procesó por la trama de las mascarillas al empresario Víctor de Aldama, al exministro José Luis Ábalos y a Koldo García. En esa exclusión se apoya el Gobierno, que blinda al ministro Torres alegando que no figura entre los tres imputados. "El juez no ha considerado creíble ninguna de las falsas denuncias de Aldama", defienden desde el entorno del ministro Torres, después de que el magistrado haya recogido en el auto que "las declaraciones incriminatorias efectuadas por Aldama en sede judicial, aparecen en cada uno de los aspectos esenciales indiciariamente corroboradas por otros resultados de la investigación". "No existe ninguna mención sobre Canarias ni sobre el ministro Torres", subrayan estas mismas fuentes, que resumen en un "ni rastro de Ángel Víctor Torres", aun cuando el magistrado podría decidir imputarle.

La UCO también revela que cuando surgían problemas con los pagos, el exasesor de Transportes contactaba directamente con Torres para intentar agilizar el trámite. "Buenos días Víctor perdona que te moleste pero solo quiero decirte que todavía no tienen nada estos chicos por favor si puedes dime algo", instaba Koldo a Torres. El 15 de julio de 2020 se producía una cena en el restaurante Jai Alai de Madrid, a la que asistió Aldama. Ese mismo día, Torres escribía a Koldo: "Estoy en Madrid. Cerca del Congreso. Reunido en Casa Canarias. Tengo cena con Ábalos pero no viene Francina. Te tengo que ver para tema facturas". Según el informe de la UCO, tras esta cena los pagos comenzaron a desbloquearse.

En la comisión de investigación del Senado, Torres reconoció haber hablado con Koldo García, aunque aseguró que lo consideraba un interlocutor del Ministerio de Transportes sin capacidad administrativa, y que no mantenía trato personal con Aldama, pese a compartir, según las informaciones, al menos una cena con él.

El entorno de Torres resta importancia a la gravedad de los hechos señalados por la UCO y celebra que no se mencione "ni a mujeres explotadas sexualmente, ni encuentros en pisos, ni negocios sobre una presunta trama de hidrocarburos", ni ninguna información relacionada con "Delcy Rodríguez o móviles encriptados".

Temor en las filas socialistas

El informe de la UCO que salpica al ministro Ángel Víctor Torres se ha hecho público apenas unos días después de que la bancada socialista ovacionara al titular de Política Territorial, quien, en una intervención envalentonada, anticipó que dicho documento desacreditaría las acusaciones del PP. "Cuando ese informe vea la luz, ustedes quedarán en evidencia, porque quedarán claras las calumnias que han vertido contra una persona honesta y su familia", declaró Torres durante la sesión de control.

Sin embargo, dentro de las filas socialistas algunos temen que el efecto sea el contrario y se repita la misma dinámica que ya se vivió con Santos Cerdán, actualmente en prisión preventiva. En este contexto, y a la espera de conocer en detalle el contenido del informe de la UCO, fuentes socialistas esperan que el Ejecutivo lo tenga todo "atado".