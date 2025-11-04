Feijóo y Abascal hablan por teléfono sobre el futuro de la Comunidad Valenciana

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha conversado en la mañana de hoy con Santiago Abascal acerca del contexto político de la Comunidad Valenciana, según trasladan fuentes del PP. "Ambos coincidieron en la necesidad de dar estabilidad a un territorio que sigue inmerso en un complejo y doloroso proceso de reconstrucción tras las riadas del pasado año", aseguran.

Esto implica que existe voluntad por parte de ambos partidos de alcanzar un acuerdo, lo antes posible, para elegir un nuevo presidente que sustituya a Carlos Mazón, algo para lo que corre el tiempo puesto que en estos doce días deben proponer un nombre para la investidura. Si fallan los pactos, habría elecciones en marzo.

"PPCV y Vox iniciarán los contactos para alcanzar un acuerdo de cara a una nueva investidura, consecuente con los acuerdos suscritos en mayo entre ambos partidos para la aprobación de los presupuestos vigentes", aseguran desde el PP, donde trasladan que "la dirección nacional hará seguimiento de esas conversaciones", aunque deja en manos de la formación en Valencia la negociación con Vox.

"En la llamada de hoy, cordial y en buen tono, no se han puesto nombres sobre la mesa de cara a una nueva investidura", aseguran, por lo que todavía no se ha propuesto formalmente a Juanfran Pérez Llorca, secretario general del PPCV, y que suena desde el principio como futuro presidente valenciano, aunque no como candidato en caso de ir a elecciones.