Koldo hacía de intermediario con el Gobierno para Torres: "Yo te ayudo en todo, lo conseguiré"

La relación entre el que fuera presidente canario Ángel Víctor Torres con el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre, era mucho más fluida de lo que había dado a entender Torres: Koldo hacía de intermediario con el Gobierno presidido por Pedro Sánchez para el Ejecutivo canario. "Yo te ayudo en todo", llegó a decirle Koldo antes de afirmar de nuevo "lo conseguiré, ya verás" a Torres al respecto de un proyecto por el cual Torres quería que Canarias hiciera pruebas PCR a aquellos que llegaban al aeropuerto.

De hecho, Torres explicó en la comisión Koldo del Senado que su relación con el exasesor de Ábalos era fluida, pero siempre atribuyó sus conversaciones a temas relativos al Ministerio de Transportes. Sin embargo, el nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre Torres al que ha tenido acceso Libertad Digital acredita que Koldo también hacía de intermediario respecto a otros proyectos.

Este proyecto se refería a la intención del Gobierno canario de realizar pruebas Covid en los aeropuertos; algo para lo que no terminaba de tener el visto bueno del Ministerio de Sanidad de Salvador Illa. En esta conversación, Torres le llega a decir a Koldo: "¡NO HAY PUTA MANERA CON ILLA!". Posteriormente, Koldo le aconseja que intente "suavizar" el tema y decir que el proyecto es una prueba; pero, cuando ve que no es posible, Torres vuelve a insistir.

"Solo me queda Pedro"

En este contexto –que no es el que tiene que ver con el caso mascarillas ni se vislumbra por el momento ilegalidades en el mencionado proyecto—, Torres pregunta a Koldo si está con "José Luis", porque si no se puede apoyar en el titular de Fomento, entonces "solo me queda Pedro". Se entiende así que Torres hablaba en primera instancia con Koldo antes de trasladar los proyectos o sus inquietudes a los ministros, o incluso al propio presidente del Gobierno.

Koldo le responde que Ábalos se encuentra en una comida, pero le informa de que estará con él a las 18 horas, así que podrán hablar entonces el ministro y el presidente canario. "Yo te ayudo en todo", asegura Koldo en la conversación para después apostillar que le da su palabra a Torres de que intentaría sacar adelante su proyecto.

En esta misma conversación, Torres asegura que "Pedro y José Luis" siempre tendrán su "lealtad" y agradece al asesor de Ábalos su ayuda: "Y tú me ayudas en todo, así es". Por último, Koldo se muestra seguro de sus habilidades y de su influencia dentro del Gobierno de Sánchez: "Lo conseguiré, ya verás".