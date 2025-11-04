Uno de los momentos más llamativos de la declaración de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, en el juicio contra Álvaro García Ortiz ha sido su explicación sobre el cianuro que quería poner a la nota de prensa de la Fiscalía del pasado 14 de marzo sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso.

Preguntada por las acusaciones, Pilar Rodríguez ha explicado que su mención a que había que ponerle veneno era en realidad un "desahogo", y se ha quejado sobre que se haya dicho durante el proceso que ella dijo que había que poner "un poquito más de cianuro".

"Más es un adverbio que hace mucho daño (...) Lo puso ahí el señor Hurtado", ha señalado en alusión al juez instructor, precisando que ella quería poner "un poquito", no más cianuro, porque "no se puso cianuro". Y ha alegado que su deseo se debía a que tuvo que "soportar el día 12 invectivas de la prensa" y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, "poniendo en solfa mi imparcialidad".